Кадыров посетил парализованную сходом оползня дорогу в селе Ярыш-Марды

ГРОЗНЫЙ, 7 апр — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров посетил парализованный сходом оползня участок дороги в селе Ярыш-Марды и поручил максимально оперативно завершить работу по возобновлению транспортного пути.

« "Побыл в окрестностях Ярыш-Марды, где сход оползня парализовал участок автомобильной дороги. Ситуация осложняется объёмом сошедших грунтовых масс и особенностями рельефа местности... Поставил задачу максимально оперативно завершить весь комплекс мероприятий", — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что на месте ведется активная расчистка дорожного полотна, укрепление откосов и восстановление проезда.

« "Восстановление транспортной доступности является одной из первоочередных задач, от которой напрямую зависит нормальная жизнедеятельность населённых пунктов", — добавил Кадыров.