Израиль зафиксировал новую ракетную атаку Ирана

ТЕЛЬ-АВИВ, 7 апр - РИА Новости. Израиль отражает новую ракетную атаку Ирана, в районе Тель-Авива сработала воздушная тревога и прозвучали взрывы, предположительно, от работы ПВО, передает корреспондент РИА Новости.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах, сигнал тревоги был активирован в десятках городов центральной части страны.
В воскресенье при ракетном обстреле Хайфы четыре человека погибли, девять человек пострадали.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану. Иран наносит ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США на Ближнем Востоке.