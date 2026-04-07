Министр обороны Италии заявил о риске ядерной войны - РИА Новости, 08.04.2026
23:50 07.04.2026 (обновлено: 10:39 08.04.2026)
Глава МО Италии Крозетто опасается, что война США и Ирана может стать ядерной

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил опасение по поводу риска того, что конфликт США с Ираном может перерасти в ядерную войну, сообщает издание Politico со ссылкой на его выступление в национальном парламенте.
"Министр обороны Италии Гуидо Крозетто во вторник забил тревогу по поводу риска того, что конфликт с Ираном может перерасти в ядерную войну", - отмечается в публикации издания.
Как напоминает издание, Крозетто сделал такое высказывание на фоне растущих угроз Вашингтона против Ирана.
Politico также приводит слова министра из интервью итальянской газете Corriere della Sera, в котором он также высказал опасения по поводу использования ядерного оружия для завершения войн.
"Учтите, что именно такие люди как мы решили, что даже Хиросима и Нагасаки являются приемлемым завершением конфликта... У нас по-прежнему есть ядерное оружие, а те, у кого его нет, стремятся его заполучить. Мы ничему не научились.... То, что мы переживаем, - это конфликт, в котором каждое действие требует реакции более высокого уровня", - цитирует издание отрывок интервью министра.
На прошлой неделе газета Corriere della Sera со ссылкой на источники сообщила, что Италия отказала Штатам в использовании авиабазы американских ВМС Сигонелла на Сицилии для операций на Ближнем Востоке.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Здание Капитолия и Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
Белый дом ответил на вопрос о готовности ударить ядерным оружием по Ирану
Вчера, 18:04
 
