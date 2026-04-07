Министр обороны Италии заявил о риске ядерной войны

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Министр обороны Италии Гуидо Крозетто выразил опасение по поводу риска того, что конфликт США с Ираном может перерасти в ядерную войну, сообщает издание Politico со ссылкой на его выступление в национальном парламенте.
Как напоминает издание, Крозетто сделал такое высказывание на фоне растущих угроз Вашингтона против Ирана.
Politico также приводит слова министра из интервью итальянской газете Corriere della Sera, в котором он также высказал опасения по поводу использования ядерного оружия для завершения войн.
"Учтите, что именно такие люди как мы решили, что даже Хиросима и Нагасаки являются приемлемым завершением конфликта... У нас по-прежнему есть ядерное оружие, а те, у кого его нет, стремятся его заполучить. Мы ничему не научились.... То, что мы переживаем, - это конфликт, в котором каждое действие требует реакции более высокого уровня", - цитирует издание отрывок интервью министра.
На прошлой неделе газета Corriere della Sera со ссылкой на источники сообщила, что Италия отказала Штатам в использовании авиабазы американских ВМС Сигонелла на Сицилии для операций на Ближнем Востоке.