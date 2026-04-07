Италия может отказать США в запросах, не соответствующих соглашениям

РИМ, 7 апр - РИА Новости. Италия может отказать США в запросах, не соответствующим заключенным соглашениям, заявил министр обороны Гуидо Крозетто, выступая в национальном парламенте с информационным сообщением о использовании американских военных баз на итальянской территории.

"Не нужно мужества, чтобы сказать "нет" США , если они выдвигают просьбу, которую мы не можем принять. Нас защищает не наше мужество, а наше уважение к институтам, закону и конституции", - сказал Крозетто

На прошлой неделе газета Corriere della Sera со ссылкой на источники сообщила, что Италия отказала Штатам в использовании авиабазы американских ВМС Сигонелла на Сицилии для операций на Ближнем Востоке

Министр заверил, что Италия продолжает соблюдать международные соглашения, хотя "дистанцировалась от того, с чем не согласна".

"Соблюдение соглашений не означает участия в войне. Мы входим в НАТО , мы не воюем с Ираном", - заявил глава минобороны.

Крозетто подчеркнул, что использование военных баз США обеспечивается секретным двусторонними соглашениями, снять гриф с которых не предлагало ни одно итальянское правительство в прошлом.

"Для их рассекречивания потребуется согласие обеих сторон, включая США", - сказал министр.

В начале марта премьер-министр Италии Джорджа Мелони , выступая в парламенте, заверила, что вопрос использования американских военных баз на территории Италии находится в введении правительства, но в случае поступления соответствующих запросов они будут доведены до парламента. Крозетто в начале марта также сообщал, что с американской стороны не было обращений по базам на территории Италии.

Вашингтоном. Как писала Corriere, начальник главного штаба вооруженных сил Италии генерал Лучано Портолано был проинформирован командованием ВВС о том, что план полета нескольких американских бомбардировщиков предусматривал посадку на базе Сигонелла с последующим вылетом на Ближний Восток. При этом, по данным издания, никакого официального запроса или согласования с итальянскими военными властями сделано не было: информация поступила уже после того, как самолеты находились в воздухе. Проверка показала, что речь не идет о стандартных логистических или учебных миссиях, подпадающих под действующие соглашения между Римом