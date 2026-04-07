Италия может отказать США в запросах, не соответствующих соглашениям - РИА Новости, 07.04.2026
19:53 07.04.2026
Италия может отказать США в запросах, не соответствующих соглашениям

Крозетто: Италия может отказать США в не соответствующих соглашениям запросах

CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld / Флаг Италии
Флаг Италии - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
CC BY 2.0 / Floris M. Oosterveld /
Флаг Италии. Архивное фото
РИМ, 7 апр - РИА Новости. Италия может отказать США в запросах, не соответствующим заключенным соглашениям, заявил министр обороны Гуидо Крозетто, выступая в национальном парламенте с информационным сообщением о использовании американских военных баз на итальянской территории.
"Не нужно мужества, чтобы сказать "нет" США, если они выдвигают просьбу, которую мы не можем принять. Нас защищает не наше мужество, а наше уважение к институтам, закону и конституции", - сказал Крозетто.
На прошлой неделе газета Corriere della Sera со ссылкой на источники сообщила, что Италия отказала Штатам в использовании авиабазы американских ВМС Сигонелла на Сицилии для операций на Ближнем Востоке.
Министр заверил, что Италия продолжает соблюдать международные соглашения, хотя "дистанцировалась от того, с чем не согласна".
"Соблюдение соглашений не означает участия в войне. Мы входим в НАТО, мы не воюем с Ираном", - заявил глава минобороны.
Крозетто подчеркнул, что использование военных баз США обеспечивается секретным двусторонними соглашениями, снять гриф с которых не предлагало ни одно итальянское правительство в прошлом.
"Для их рассекречивания потребуется согласие обеих сторон, включая США", - сказал министр.
В начале марта премьер-министр Италии Джорджа Мелони, выступая в парламенте, заверила, что вопрос использования американских военных баз на территории Италии находится в введении правительства, но в случае поступления соответствующих запросов они будут доведены до парламента. Крозетто в начале марта также сообщал, что с американской стороны не было обращений по базам на территории Италии.
Как писала Corriere, начальник главного штаба вооруженных сил Италии генерал Лучано Портолано был проинформирован командованием ВВС о том, что план полета нескольких американских бомбардировщиков предусматривал посадку на базе Сигонелла с последующим вылетом на Ближний Восток. При этом, по данным издания, никакого официального запроса или согласования с итальянскими военными властями сделано не было: информация поступила уже после того, как самолеты находились в воздухе. Проверка показала, что речь не идет о стандартных логистических или учебных миссиях, подпадающих под действующие соглашения между Римом и Вашингтоном.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
