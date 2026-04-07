Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:04 07.04.2026
Опрос показал, что беспокоит американцев больше всего в конфликте с Ираном

Pew Research Center: в войне с Ираном американцев волнуют цены на бензин

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМашина на автозаправочной станции
Машина на автозаправочной станции - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Рост цен на бензин беспокоит американцев больше, чем другие последствия конфликта США и Израиля с Ираном, следует из опроса исследовательского центра Pew Research Center.
Как показали результаты опроса, 69% американцев назвали рост цен на топливо наиболее беспокоящим их последствием конфликта. При этом 45% из них крайне обеспокоены вопросом, 24% - очень обеспокоены, а 19% переживают в какой-то мере.
Более того, 45% опрошенных считают, что Вашингтон делает недостаточно для того, чтобы избежать жертв среди гражданских, а 64% не уверены в том, что президент Дональд Трамп принимает правильные решения касательно конфликта (42% абсолютно не уверены, в 21% - не слишком).
Также на фоне конфликта американцев беспокоит возможность наземной операции (61%), большое количество жертв среди американских военных (59%), террористические атаки на территории США (56%), выход конфликта за пределы Ближнего Востока (53%) и нехватка вооружения у американских военных (31%).
Опрос проводился с 23 по 29 марта среди 3 507 совершеннолетних американцев.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на этот ключевой маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.
Панорама Тегерана, Иран - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
В миреСШАИранИзраильДональд ТрампВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала