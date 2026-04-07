Опрос показал, что беспокоит американцев больше всего в конфликте с Ираном

ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Рост цен на бензин беспокоит американцев больше, чем другие последствия конфликта США и Израиля с Ираном, следует из опроса исследовательского центра Pew Research Center.
Как показали результаты опроса, 69% американцев назвали рост цен на топливо наиболее беспокоящим их последствием конфликта. При этом 45% из них крайне обеспокоены вопросом, 24% - очень обеспокоены, а 19% переживают в какой-то мере.
Более того, 45% опрошенных считают, что Вашингтон делает недостаточно для того, чтобы избежать жертв среди гражданских, а 64% не уверены в том, что президент Дональд Трамп принимает правильные решения касательно конфликта (42% абсолютно не уверены, в 21% - не слишком).
Также на фоне конфликта американцев беспокоит возможность наземной операции (61%), большое количество жертв среди американских военных (59%), террористические атаки на территории США (56%), выход конфликта за пределы Ближнего Востока (53%) и нехватка вооружения у американских военных (31%).
Опрос проводился с 23 по 29 марта среди 3 507 совершеннолетних американцев.
Из-за эскалации конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив, на этот ключевой маршрут приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.