Опрос показал, что беспокоит американцев больше всего в конфликте с Ираном

ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Рост цен на бензин беспокоит американцев больше, чем другие последствия конфликта США и Израиля с Ираном, следует из опроса исследовательского центра Pew Research Center.

Как показали результаты опроса, 69% американцев назвали рост цен на топливо наиболее беспокоящим их последствием конфликта. При этом 45% из них крайне обеспокоены вопросом, 24% - очень обеспокоены, а 19% переживают в какой-то мере.