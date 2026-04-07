Белый дом ознакомился с предложением Пакистана по перемирию с Ираном

ВАШИНГТОН, 7 апр - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп ознакомился с предложением Пакистана по двухнедельному перемирию между США и Ираном, заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.
"Президент был ознакомлен с этим предложением, и ответ последует", - приводит слова Левитт журналист портала Axios Барак Равид.
Ранее премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что попросил президента США Дональда Трампа продлить срок для заключения соглашения США с Ираном на две недели. Также он попросил Иран в качестве жеста доброй воли открыть Ормузский пролив на две недели на фоне проведения дипломатической работы по достижению соглашения между США и Тегераном.