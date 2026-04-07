16:15 07.04.2026
СМИ: все нефтяные объекты на острове Харк работают на полную мощность

ILNA: все нефтяные объекты на острове Харк в Иране работают на полную мощность

CC0 / Public domain / Остров Харк
Остров Харк. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 7 апр - РИА Новости. Все нефтяные объекты острова Харк в Иране продолжают работать, ни по одному из них не было нанесено ударов, сообщило иранское агентство ILNA со ссылкой на источник.
"В ходе атаки сегодня утром и днем на остров Харк ни по одному из нефтяных объектов не было нанесено ударов. Все нефтяные объекты работают на полную. Атака была проведена на военные цели и ПВО", - сообщило агентство.
Ранее агентство Mehr передавало, что США и Израиль атаковали иранский остров. Тогда оно не уточнило, какие именно объекты острова подверглись атакам, однако на острове, расположенном в северной части Персидского залива, находится крупнейший нефтяной терминал Ирана.
Американский чиновник, согласно порталу Axios, утверждал, что удары на иранском острове Харк были нанесены по военным целям.
