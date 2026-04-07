"Очень злы". В США заявили о принципиальных изменениях ситуации в Иране
03:51 07.04.2026 (обновлено: 14:11 07.04.2026)
"Очень злы". В США заявили о принципиальных изменениях ситуации в Иране

Иранский флаг и факел газовой горелки на нефтедобывающей платформе. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В скором времени государства Залива начнут искать способы наладить диалог с Ираном, заявил американский дипломат в отставке Час Фриман в эфире YouTube-канала.
"Я думаю, мы увидим, как арабские страны Персидского залива, если они еще этого не делают, начнут открывать каналы связи с Ираном — возможно, через Оман, который, в конце концов, является членом Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива, а возможно, и напрямую", — сказал он.
При этом эксперт обратил внимание на то, что население этих стран вряд ли одобрит устремления властей.
"Им (странам Персидского залива. — Прим. ред.) также придется искать способы успокоить свою общественность, которая очень зла на Иран и не склонна задумываться о долгосрочной необходимости поддерживать с ним нормальные отношения", — пояснил Фриман.
США и Израиль с 28 февраля начали военную кампанию против Ирана. Все это время стороны обмениваются ударами. В Тель-Авиве назвали целью не допустить получения Тегераном ядерного оружия. Вашингтон пригрозил уничтожить военный потенциал исламской республики и призвал граждан свергнуть режим. Иран же подчеркивал, что готов защищаться и пока не видит смысла в переговорах.
Из-за конфликта практически остановилось судоходство через Ормузский пролив — ключевой маршрут поставок нефти и СПГ из стран Персидского залива. Из-за этого резко выросли цены на энергоносители.
