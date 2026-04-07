01:46 07.04.2026 (обновлено: 01:59 07.04.2026)
AP назвало число раненных военных ВВС США после сбития F-15E над Ираном

Истребитель F-15E Strike Eagle ВВС США . Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Оператор вооружения истребителя F-15E ВВС США, сбитого над Ираном на прошлой неделе, и двое военнослужащих-членов экипажа вертолета, участвовавших в его спасении, были ранены, передает агентство Associated Press со ссылкой на неназванного американского чиновника.
Истребитель-бомбардировщик F-15E был сбит в небе над Ираном. Третьего апреля началась поисковая операция, один из двух пилотов был найден быстро, о возвращении второго президент США Дональд Трамп сообщил ночью 5 апреля.
"Ранения получили офицер оператор вооружений истребителя F-15E ВВС США ... а также два члена экипажа вертолета, который подвергся обстрелу во время спасательной операции", - утверждается в сообщении агентства.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.04.2026
Трамп пригрозил тюрьмой журналисту, рассказавшему о спасении пилота
Вчера, 21:15
 
