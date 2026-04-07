AP назвало число раненных военных ВВС США после сбития F-15E над Ираном

Истребитель-бомбардировщик F-15E был сбит в небе над Ираном. Третьего апреля началась поисковая операция, один из двух пилотов был найден быстро, о возвращении второго президент США Дональд Трамп сообщил ночью 5 апреля.

"Ранения получили офицер оператор вооружений истребителя F-15E ВВС США ... а также два члена экипажа вертолета, который подвергся обстрелу во время спасательной операции", - утверждается в сообщении агентства.

США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.