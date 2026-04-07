"Хезболла" заявила, что провела 61 боевую операцию против Израиля за сутки

БЕЙРУТ, 7 апр - РИА Новости. Бойцы "Хезболлах" реализовали 61 боевую операцию против Израиля в понедельник, сообщила пресс-службы движения.
"Бойцы исламского сопротивления нанесли мощные ракетные удары по месту скопления живой силы вражеской армии на высоте Фрез в Айнате", - говорится в последнем опубликованном заявлении движения.
Согласно отчетам шиитского сопротивления, в течении дня были отражены 22 попытки наступления израильских сил, 29 раз нанесены комбинированные удары по израильским населенным пунктам в радиусе до 75 километров от границы. Кроме того, были атакованы два штаба и базы армии Израиля, два пограничных опорных пункта, две военные казармы, а также в рамках заявленных операций было выведено из строя 5 танков "Меркава".
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.