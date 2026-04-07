Рейтинг@Mail.ru
"Хезболла" заявила, что провела 61 боевую операцию против Израиля за сутки - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:39 07.04.2026 (обновлено: 12:54 07.04.2026)
"Хезболла" заявила, что провела 61 боевую операцию против Израиля за сутки

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБойцы движения "Хезболла"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Бойцы движения "Хезболла" . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЙРУТ, 7 апр - РИА Новости. Бойцы "Хезболлах" реализовали 61 боевую операцию против Израиля в понедельник, сообщила пресс-службы движения.
"Бойцы исламского сопротивления нанесли мощные ракетные удары по месту скопления живой силы вражеской армии на высоте Фрез в Айнате", - говорится в последнем опубликованном заявлении движения.
Согласно отчетам шиитского сопротивления, в течении дня были отражены 22 попытки наступления израильских сил, 29 раз нанесены комбинированные удары по израильским населенным пунктам в радиусе до 75 километров от границы. Кроме того, были атакованы два штаба и базы армии Израиля, два пограничных опорных пункта, две военные казармы, а также в рамках заявленных операций было выведено из строя 5 танков "Меркава".
Эскалация между Израилем и "Хезболлах" началась в ночь на 2 марта 2026 года, когда ливанское движение возобновило ракетные атаки по израильской территории на фоне резкого обострения региональной обстановки. В ответ Израиль приступил к масштабным ударам по Ливану, включая южные районы страны, долину Бекаа и пригороды Бейрута. 16 марта израильская армия официально объявила о начале наземной операции на юге Ливана.
В миреИзраильЛиванБекааХезболлаВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала