Художественный руководитель МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский выступает на просветительском марафоне "Космос со Знанием". 7 апреля 2026

Хабенский не хотел бы участвовать в съемках фильма в открытом космосе

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Народный артист РФ Константин Хабенский не хотел бы принимать участие в съемках фильма в открытом космосе, добавив, что этой возможностью должны пользоваться профессиональные космонавты.

Во вторник Российское общество "Знание" проводит открытый диалог с актером Константином Хабенским и космонавтом Олегом Кононенко в рамках Недели космоса-2026.

"Я полечу в космос только на коммерческой основе и только в качестве туриста. Очередь из профессионалов-космонавтов, которые хотят поработать по профессии на станции, достаточно большая. Я не хотел бы кого-то отодвигать от цели", - сказал актер, отвечая на вопрос о том, хотел бы он отправиться в космос для съемок в фильме.

Первой актрисой, полетевшей в космос для съемок фильма "Вызов" Клима Шипенко, стала Юлия Пересильд. Она отправилась на Международную космическую станцию 5 октября 2021 года на корабле "Союз МС-19".

Неделя космоса проходит в России с 6 по 12 апреля. В этом году ее проведение приурочено к 65-летию полёта Юрия Гагарина в космос. Организатор Недели космоса - государственная корпорация "Роскосмос".