"Портовый Альянс" нарастил грузооборот на 7,2% - РИА Новости, 07.04.2026
11:26 07.04.2026
"Портовый Альянс" нарастил грузооборот на 7,2%

"Портовый Альянс" увеличил грузооборот на 7,2% за первый квартал

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Совокупный грузооборот терминалов и портов "Портового Альянса" по итогам января — марта вырос на 7,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 10,2 миллиона тонн, сообщает пресс-служба холдинга.
Пик роста пришелся на март: объем перевалки достиг 4,2 миллиона тонн, что на 22% выше показателей марта 2025 года.
Портовая техника - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
"Портовый Альянс" оцифрует техобслуживание и ремонт портовой техники
24 марта, 13:12
Положительная динамика группы обеспечена сбалансированным управлением ключевыми грузопотоками. В сегменте угля квартальный рост составил 9,2% (до 8,4 миллиона тонн), при этом мартовские показатели выросли на 20,7% к уровню прошлого года. В сегменте минеральных удобрений, несмотря на незначительное снижение по итогам квартала на 1,6% (до 1,8 миллиона тонн) из-за логистических ограничений в зимний период, в марте зафиксировано восстановление темпов и значительный рост перевалки — на 30,7% (до 774,1 тысячи тонн). Рывок в марте обеспечил Мурманский балкерный терминал, удвоивший объемы перевалки минеральных удобрений до 507 тысячи тонн.
"Порт Фавор" в Усть-Луге и Туапсинский балкерный терминал сохранили операционную стабильность, перевалив в первом квартале 151 тысячу тонн и 531 тысячу тонн груза соответственно.
В Мурманском морском торговом порту продолжается начавшееся в 2023 году снижение объемов перевалки грузов. В марте 2026 года грузооборот порта сократился на 32% — до 816,6 тысячи тонн.
Ключевым драйвером роста "Портового Альянса" стал дальневосточный кластер (терминал "Остерра" и "Малый порт"), который обеспечил 60% совокупного грузооборота — свыше 6,3 миллиона тонн в первом квартале 2026 года. Результат достигнут благодаря единому операционному контуру управления активами: в то время как "Остерра" обеспечивает обработку основного угольного потока (+47%, 5,4 миллиона тонн), "Малый порт" выступает гибким буфером для перераспределения объемов в условиях инфраструктурных ограничений.
"Рост грузооборота и стабильная работа группы обеспечиваются системной диверсификацией грузовой базы, инвестициями в инфраструктуру и гибким перераспределением потоков между активами. Несмотря на экстремальную погоду, льды и логистические ограничения, мы оптимизировали взаимодействие с железными дорогами, усилили фокус на экспорт удобрений и угля в АТР (Азиатско-Тихоокеанский регион — ред.), а также оперативно реагировали на рыночные изменения. Это позволяет "Портовому Альянсу" опережать среднерыночные показатели и укреплять позиции в национальной логистике", — отметил директор по эксплуатационной работе портов "Портового Альянса" Сергей Галкин, его слова приводит пресс-служба.
Группа продолжает реализацию стратегии диверсификации и роста, включая увеличение мощностей порта "Остерра" до 40 миллионов тонн в год, запуск новой линии по перевалке сухих минудобрений на морском терминале "Порт Фавор" в Усть-Луге и расширения перевалки на базе Мурманского балкерного терминала.
АО "Портовый Альянс" управляет портами и терминалами на транспортных магистралях страны в Мурманске, Хабаровском крае, Усть-Луге, Туапсе и Находке. Суммарная мощность активов — более 53 миллионов тонн грузов в год.
Терминал Остерра - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Два терминала "Портового Альянса" получили премии "Лидер отрасли-2025"
12 марта, 16:55
 
