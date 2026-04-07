Гособвинение запросило для экс-депутата Гайсина 14 лет колонии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 апр – РИА Новости. Гособвинение запросило для экс-депутата Госдумы и бывшего гендиректора свердловского завода "Исеть" Малика Гайсина 14 лет колонии по делу о хищении, сумма ущерба по которому превысила 385 миллионов рублей, сообщила объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

По версии обвинения, которую приводит суд, несколько лет Гайсин выводил деньги предприятия через подконтрольные фирмы по фиктивным договорам займа. Общая сумма ущерба составила более 385 миллионов рублей. Инстанция уточняет, что Гайсин, являясь гендиректором ОАО "Завод Исеть" и пользуясь служебным положением, похитил путем растрат вверенные ему деньги, перечислив их по договорам займа в пользу подконтрольных ему организаций.

Тем самым, причинив имущественный ущерб как ОАО "Завод Исеть", так и Российской Федерации (предприятием владеет АО "РТ Проектные технологии", единственным учредителем которого и владельцем акций является " Ростех "), подчеркивает пресс-служба.

"Сегодня в суде завершились прения сторон. Государственный обвинитель запросил для подсудимого наказание в виде 14 лет колонии общего режима и штраф в два миллиарда рублей", – говорится в сообщении.

Гайсину инкриминируют три эпизода растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения и злоупотребление полномочиями. Сторона защиты настаивает на его невиновности, а оглашение приговора состоится 16 апреля, добавляет суд.