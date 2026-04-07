Генпрокуратура попросила изъять у экс-замглавы Минтранса 15 иномарок

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Генпрокуратура России просит изъять у экс-замглавы Минтранса РФ Алексея Семенова и связанных с ним лиц 15 иномарок, более 25 жилых и 42 нежилых зданий и помещений, сообщил РИА Новости источник, знакомый с содержанием искового заявления.