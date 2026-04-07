21:56 07.04.2026
Генпрокуратура попросила изъять у экс-замглавы Минтранса 15 иномарок

© РИА Новости / Максим Блинов | Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве
Здание Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Генпрокуратура России просит изъять у экс-замглавы Минтранса РФ Алексея Семенова и связанных с ним лиц 15 иномарок, более 25 жилых и 42 нежилых зданий и помещений, сообщил РИА Новости источник, знакомый с содержанием искового заявления.
Во вторник в пресс-службе ГП РФ сообщили, что надзорный орган предъявил иск об обращении в доход государства имущества Семенова и связанных с ним лиц более чем на 6 миллиардов рублей.
Как рассказал собеседник агентства, знакомый с иском, у Семенова и связанных с ним лиц просят изъять 15 иномарок, в том числе и представительского класса. Среди них - Cadillac Escalade 2022 года выпуска, который, согласно данным из открытых источников, стоит от 8,3 до 25 миллионов рублей, BMW X7 2021 года выпуска стоимостью от 5 до 13 миллионов рублей, мотоцикл Harley Davidson и два Porshe Cayenne 2019 года выпуска, которые стоят от 4,9 до 9,4 миллиона рублей. Кроме того, у Семенова просят изъять яхту за 7 миллионов рублей, зарегистрированную на его брата.
Также, как рассказал знакомый с иском источник, более 25 земельных участков и жилых помещений Семенова и связанных с ним лиц в Москве, Подмосковье и Сочи просят обратить в доход РФ. При этом среди них есть квартира площадью более чем 194 квадратных метра в Москве, жилое помещение на 341 "квадрат", дом на 373 квадратных метрах и земельные участки на 20 тысяч и 21 тысячу квадратных метров в Подмосковье.
Более того, по иску хотят изъять и 48 нежилых зданий и помещений, расположенных в Москве, Подмосковье и Ялте. Среди них есть помещение на 501,5 квадратных метра в столице, на 107,2 "квадратов" в Ялте и здание почти на 50 квадратных метров в Московской области.
Также надзорное ведомство требует изъять более 25 машиномест, которые расположены в Москве и Подмосковье.
По данным ГП РФ, Семенов вместе с экс-руководителями ФГУП "ЗащитаИнфоТранс" Вячеславом Смирновым, Юрием Спасским и Виктором Парахиным организовали коррупционную схему освоения бюджетных средств, а на неподтвержденные доходы построили загородные дома, приобрели квартиры и купили другое имущество, часть из которого оформили на аффилированных лиц.
