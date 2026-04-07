Свидетель рассказал, как Гасанов продал апартаменты за "печеньки"

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Свидетель обвинения в ходе заседания по делу Гусейна Гасанова об отмывании денег заявил, что блогер фиктивно продал ему апартаменты в "Москва-Сити" за "печеньки", передает корреспондент РИА Новости из зала Пресненского суда Москвы.

Во вторник в суде стороны допросили свидетеля обвинения. Отвечая на вопросы прокурора, он сообщил, что заключил с Гасановым фиктивную сделку по продаже апартаментов в "Москва-Сити".

"Он предложил переоформить на меня объект недвижимости… у меня всякие попытки были отказаться, на что мне показывал бумажку, что в рамках уголовного дела у него (Гасанова - ред.) нет долгов перед государством, вопросов по объекту недвижимости тоже нет", - заявил свидетель.

Он уточнил, что оплата апартаментов проводилась через банковскую ячейку, однако вместо денег "положили в банковскую ячейку печеньки" – в договоре купли-продажи цена за апартаменты стояла 60 миллионов рублей. Доверенным лицом в сделке выступил брат блогера Анвер Гасанов.

По данным следствия, Гасанов, являясь индивидуальным предпринимателем, не заплатил налоги на сумму более 170 миллионов рублей, после чего легализовал деньги путем проведения финансовых операций и заключения сделки - договора купли-продажи недвижимого имущества в 1-м Красногвардейском проезде на общую сумму более 68 миллионов рублей.