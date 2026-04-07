Гарбузов: 70 встреч с партнерами провели промышленники Москвы в Казахстане

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
17:49 07.04.2026
Гарбузов: свыше 70 встреч с партнерами провели промышленники Москвы в Казахстане

© Фото : Пресс-служба ДИПП
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Более 70 встреч с потенциальными заказчиками провели ведущие промышленники Москвы на полях VII Международной выставки по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair (Казахстанская выставка машиностроения) в Астане, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.
По его словам, в ходе выставки промышленники приняли активное участие в деловых переговорах с представителями государственных структур и крупными коммерческими компаниями Казахстана. Например, стороны договорились о возможных поставках оборудования для сферы медицины и строительства.
"Казахстан — один из ключевых рынков сбыта столичной продукции. На эту страну приходится практически половина — 48% — всего промышленного экспорта из Москвы. Особым спросом у казахстанских партнеров пользуются продукты питания, а также решения из отрасли энергетического машиностроения. На полях международной выставки по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair ведущие промышленники столицы провели более 70 встреч с потенциальными заказчиками — от представителей министерства здравоохранения Казахстана до крупнейших застройщиков и инвесторов", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.
Так, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", московский лидер модульного домостроения "Комбинат Инновационных Технологий — МонАрх" провел переговоры с местными застройщиками и органами власти, в том числе с компанией NAK (Нак) - одним из крупнейших застройщиков в Республике Казахстан, министерством промышленности и строительства Республики Казахстан, а также Городским центром развития инвестиций Astana Invest (Астана Инвест).
Стороны обсудили возможные форматы потенциального взаимодействия и договорились о дальнейшем обмене опытом, а также о проработке совместных проектов в сфере жилищного и инфраструктурного строительства.
В составе делегации был и один из ведущих игроков в области ядерного приборостроения – АО "СНИИП" (входит в дивизион "АСУ ТП и электротехника" госкорпорации "Росатом"). Представители предприятия провели ряд деловых переговоров с организациями из медицинских отраслей. Они обсудили варианты возможной поставки оборудования с министерством здравоохранения Республики Казахстан.
Кроме того, успешно прошла встреча с РГП "Больница медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан".
Еще один резидент ОЭЗ "Технополис Москва", производитель металлорежущего инструмента "Микробор" стал одним из самых востребованных у казахстанских партнеров. Сотрудники компании встретились с Ремонтно-механическим машиностроительным заводом, поставщиком стальных бесшовных труб KSP Steel (Сталь КСП), ведущим производителем автобусов и коммерческой техники QazTehna (Казтехно), а также с Союзом машиностроителей Казахстана и другими.
Кроме того, Щербинский лифтостроительный завод провел ряд продуктивных встреч с застройщиками и инжиниринговыми предприятиями Казахстана, в числе которых компании NAK, BI Group (Группа Би), "Альфа групп". Они выразили интерес к дальнейшему сотрудничеству с московским предприятием.
Производитель высокоточного обрабатывающего оборудования и инструментальной оснастки АО "ВНИИинструмент" провел переговоры с Союзом машиностроителей Казахстана, а также с крупнейшим машиностроительным кластером Казахстана и договорились о дальнейшем взаимодействии.
Московским экспортерам активно помогает государство. Например, нацпроект "Международная кооперация и экспорт" предоставляет целый комплекс мер информационной, финансовой, страховой и логистической поддержки. В рамках нацпроекта также работает цифровая платформа "Мой экспорт", где можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, пройти онлайн-обучение и многое другое.
 
Департамент инвестиционной и промышленной политики города МосквыАнатолий ГарбузовМоскваТвой бизнес – новостиПоддержка бизнеса
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала