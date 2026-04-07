Гарбузов: 70 встреч с партнерами провели промышленники Москвы в Казахстане

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Более 70 встреч с потенциальными заказчиками провели ведущие промышленники Москвы на полях VII Международной выставки по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair (Казахстанская выставка машиностроения) в Астане, рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Анатолий Гарбузов.

По его словам, в ходе выставки промышленники приняли активное участие в деловых переговорах с представителями государственных структур и крупными коммерческими компаниями Казахстана. Например, стороны договорились о возможных поставках оборудования для сферы медицины и строительства.

"Казахстан — один из ключевых рынков сбыта столичной продукции. На эту страну приходится практически половина — 48% — всего промышленного экспорта из Москвы. Особым спросом у казахстанских партнеров пользуются продукты питания, а также решения из отрасли энергетического машиностроения. На полях международной выставки по машиностроению и металлообработке Kazakhstan Machinery Fair ведущие промышленники столицы провели более 70 встреч с потенциальными заказчиками — от представителей министерства здравоохранения Казахстана до крупнейших застройщиков и инвесторов", — приводит слова Гарбузова пресс-служба ДИПП.

Так, резидент особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва", московский лидер модульного домостроения "Комбинат Инновационных Технологий — МонАрх" провел переговоры с местными застройщиками и органами власти, в том числе с компанией NAK (Нак) - одним из крупнейших застройщиков в Республике Казахстан, министерством промышленности и строительства Республики Казахстан, а также Городским центром развития инвестиций Astana Invest (Астана Инвест).

Стороны обсудили возможные форматы потенциального взаимодействия и договорились о дальнейшем обмене опытом, а также о проработке совместных проектов в сфере жилищного и инфраструктурного строительства.

В составе делегации был и один из ведущих игроков в области ядерного приборостроения – АО "СНИИП" (входит в дивизион "АСУ ТП и электротехника" госкорпорации "Росатом"). Представители предприятия провели ряд деловых переговоров с организациями из медицинских отраслей. Они обсудили варианты возможной поставки оборудования с министерством здравоохранения Республики Казахстан.

Кроме того, успешно прошла встреча с РГП "Больница медицинского центра управления делами президента Республики Казахстан".

Еще один резидент ОЭЗ "Технополис Москва", производитель металлорежущего инструмента "Микробор" стал одним из самых востребованных у казахстанских партнеров. Сотрудники компании встретились с Ремонтно-механическим машиностроительным заводом, поставщиком стальных бесшовных труб KSP Steel (Сталь КСП), ведущим производителем автобусов и коммерческой техники QazTehna (Казтехно), а также с Союзом машиностроителей Казахстана и другими.

Кроме того, Щербинский лифтостроительный завод провел ряд продуктивных встреч с застройщиками и инжиниринговыми предприятиями Казахстана, в числе которых компании NAK, BI Group (Группа Би), "Альфа групп". Они выразили интерес к дальнейшему сотрудничеству с московским предприятием.

Производитель высокоточного обрабатывающего оборудования и инструментальной оснастки АО "ВНИИинструмент" провел переговоры с Союзом машиностроителей Казахстана, а также с крупнейшим машиностроительным кластером Казахстана и договорились о дальнейшем взаимодействии.