Гарбузов: КМЗ установит 46 лифтов в Брянской области
12:03 07.04.2026
Гарбузов: КМЗ установит 46 лифтов в Брянской области

Гарбузов: КМЗ установит 46 лифтов в жилых зданиях Брянской области

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Карачаровский механический завод (КМЗ) по соглашению с Фондом капитального ремонта Брянской области установит 46 лифтов в жилых зданиях, заявил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
"Столичный производитель лифтов выполняет планомерную работу по модернизации жилого фонда в Москве и регионах страны. По соглашению с Фондом капитального ремонта Брянской области Карачаровский механический завод поставит 46 современных лифтов для замены оборудования в жилых зданиях областного центра высотой 9-10 этажей", — цитирует Гарбузова пресс-служба столичного департамента инвестиционной и промышленной политики.
Лифты, которые Карачаровский механический завод поставляет в рамках программы капитального ремонта, отличаются тихим ходом без вибраций.
Генеральный директор КМЗ Дмитрий Сидельковский указал, что в рамках данной программы уделяют внимание комплексному ремонту лифтового оборудования и сопутствующих конструкций. Договор с Фондом капитального ремонта предусматривает модернизацию шахт, машинных и блочных помещений.
Лифты Карачаровского механического завода уже ставят в трех домах в Брянске: в доме 15 по улице 22 Съезда КПСС, доме 8 по улице Котовского и доме 45 микрорайона Московский.
Карачаровский механический завод — резидент особой экономической зоны "Технополис Москва". На базе завода формируется первый в России кластер лифтостроения и вертикального транспорта. В результате производственная мощность предприятия вырастет до 12 тысяч лифтов в год, также завод сможет выпускать эскалаторы, траволаторы, подъемные платформы для маломобильных граждан и высокотехнологичные компоненты лифтового оборудования.
Мэр Москвы Сергей Собянин 1 апреля утвердил проект реорганизации территории Карачаровского механического завода. Так, его наземная площадь увеличится более чем в три раза — до 194,22 тысячи квадратных метров, из которых 165,9 тысячи придется на новое строительство. Большую часть объектов построят за счет частных инвесторов.
Ранее Гарбузов сообщал, что в московские жилые дома, где по решению жителей ведется отдельный учет средств на капитальный ремонт, в прошлом году поставили 222 новых лифта, произведенных Карачаровским механическим заводом.
 
