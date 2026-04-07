Гарбузов: в Москве растет производство спортивных товаров
10:03 07.04.2026
Гарбузов: Москва увеличила производство товаров для спорта на 69,7% в 2025 году

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Москва нарастила выпуск спортивной продукции в прошлом году на 69,7% по сравнению с 2024-м и производство биологически активных добавок — на 12,9%, указал министр столичного правительства, руководитель московского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.
Он добавил, что предприятия в Москве предлагают не только широкую линейку товаров для активного образа жизни, но и повышают уровень отечественного спорта.
"Широкий ассортимент изделий, выпускаемых в Москве, отвечает потребностям как профессиональных спортсменов, так и приверженцев здорового образа жизни. В 2025 году производство спортивных товаров выросло на 69,7% по сравнению с 2024-м, а выпуск биологически активных добавок — на 12,9%", — цитирует Гарбузова пресс-служба московского департамента инвестиционной и промышленной политики.
Столичные предприятия также активно представляют инновации. Так, компания Hogo (Хого) произвела огнеупорные перчатки для автоспорта и уже выпустила первый тираж.
Создающее портативные дыхательные тренажеры предприятие "Гипокс" разработало программы гипоксических тренировок для циклических видов спорта в целях развития методологической базы. Их задача сделать человека выносливее и помочь достичь пиковой формы путем адаптации его организма к нагрузкам. Результативность метода подтверждена специалистами спортивного научного сообщества в марте этого года.
Другая столичная компания "Сплав" предлагает продукцию для профессиональных спортсменов и любителей походов и активного отдыха на природе. В этом году планируется выпустить новую коллекцию горнолыжной одежды.
В Москве осуществляют деятельность почти 4,6 тысячи промышленных предприятий. Там работают более 755 тысяч человек. Каждый год в столице открывается порядка 150 технологичных компаний. Таким образом, город является крупнейшим индустриальным и научно-инженерным центром России. Производители, которые выбрали создавать продукцию в Москве, имеют право пользоваться свыше 20 мерами поддержки, которые содержат программу компенсации процентов по инвестиционным кредитам, налоговые льготы и другие.
Ранее Гарбузов рассказывал, что московские производители нарастили выпуск парфюмерии и косметики на 32% в прошлом году по сравнению с 2024 годом.
