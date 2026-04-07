Нечаев призвал не забывать ответственность Германии за преступления нацизма

БЕРЛИН, 7 апр - РИА Новости. Ответственность Германии за преступления нацизма и чувство благодарности советскому народу не должны подвергаться влиянию политической конъюнктуры, быть утрачены или забыты, заявил посол России в Германии Сергей Нечаев в интервью немецкому интернет-порталу NachDenkSeiten.
"Мы убеждены, что историческое сознание, ответственность Германии за ужасные преступления нацизма, а также чувство благодарности советскому народу за освобождение, послевоенное примирение и германское единство не должны подвергаться влиянию политической конъюнктуры, быть утрачены или преданы забвению", - сказал Нечаев.
Он подчеркнул, что Россия придает особое значение распространению этих идей в Германии в контексте предпринимаемых усилий по достижению глобальной безопасности и стабильности.