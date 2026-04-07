Ле Пен выступила против нового вотума недоверия правительству Франции

ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости. Глава парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила во вторник против идеи нового вотума недоверия правительству страны из-за резкого роста цен на топливо на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
Газета Figaro писала 30 марта, что цена на дизельное топливо во Франции достигла максимального значения с 1985 года и приближается к 2,2 евро за литр. Ранее агентство Франс Пресс передавало, что цена за литр наиболее часто используемого в стране бензина Е10 (аналог АИ-95 с этанолом) достигла двух евро. На фоне такого резкого роста цен министерство экономики Франции приняло решение об ограничении цен со стороны ряда топливных компаний, включая крупную компанию TotalEnergies, которая придерживалась этого решения вплоть до вторника 7 апреля.
"Совершенно очевидно, что мы уже оставили позади период (вынесения проектов вотумов - ред.) недоверия правительству", - заявила глава парламентской фракции "Нацобъединения" в эфире телеканала BFMTV.
Несмотря на то, что Ле Пен фактически заявила, что депутаты возглавляемой ею фракции парламента Франции не будут выдвигать проект нового вотума недоверия против правительства премьер-министра Себастьяна Лекорню из-за роста цен на топливо в стране, она добавила, что по-прежнему не согласна с кабмином Франции, который, по ее мнению, "делает невесть что". Более того, Ле Пен считает, что "ни один француз" не согласен с тем, как правительство пытается решить навалившийся на страну кризис цен на топливо.
С момента образования во Франции правительства Лекорню в октябре 2025 года левая и правая оппозиции выдвигали в разное время двенадцать предложений вотумов недоверия кабмину. Все эти предложения были отклонены французским парламентом.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока. Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона. На фоне блокировки пролива в большинстве стран мира наблюдается рост цен на топливо.