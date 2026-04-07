Ле Пен выступила против нового вотума недоверия правительству Франции

ПАРИЖ, 7 апр - РИА Новости. Глава парламентской фракции правой французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен выступила во вторник против идеи нового вотума недоверия правительству страны из-за резкого роста цен на топливо на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

"Совершенно очевидно, что мы уже оставили позади период (вынесения проектов вотумов - ред.) недоверия правительству", - заявила глава парламентской фракции "Нацобъединения" в эфире телеканала BFMTV.

С момента образования во Франции правительства Лекорню в октябре 2025 года левая и правая оппозиции выдвигали в разное время двенадцать предложений вотумов недоверия кабмину. Все эти предложения были отклонены французским парламентом.