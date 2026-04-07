14:11 07.04.2026 (обновлено: 14:12 07.04.2026)
"Яндекс Лавка": каждый второй город присутствия работает по франшизе

"Яндекс Лавка" увеличила число городов присутствия в России до 26

© Фото : Пресс-служба "Яндекс Лавки" Продукты из "Яндекс Лавки"
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. "Яндекс Лавка" увеличила число городов присутствия в России до 26, каждый второй город работает по франшизе, сообщает пресс-служба компании.
Так, Набережные Челны стали 13 городом, открытым по этой модели. До начала лета запуски по франшизе планируется и в других городах Поволжья — Нижнекамске, Йошкар-Оле и Чебоксарах.
"Практика показывает, что большинство франчайзи не ограничиваются одним городом и со временем масштабируют бизнес, открывая новые точки в других регионах", — говорится в сообщении.
Например, в Набережных Челнах "Яндекс Лавка" работает с партнером, который в конце сентября открыл сервис по франшизе в Великом Новгороде, а к лету запустит его и в Нижнекамске.
По данным информационно-аналитического агентства Infoline, "Яндекс Лавка" входит в топ-5 игроков рынка формата онлайн-торговли товарами повседневного спроса (+42% роста год к году) и в число лидеров по развитию региональной сети.
 
