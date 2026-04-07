Финансовый форум Т-Банка ТОЛК-2026 собрал почти 200 тысяч участников

МОСКВА, 7 апр - Пресс-служба Т-Банка. Почти 200 тысяч участников, более 80 спикеров из России и мира, включая председателя Банка России Эльвиру Набиуллину, замруководителя администрации президента Максима Орешкина, а также бывшего министра финансов Греции, профессора экономики Яниса Варуфакиса — так прошел форум-интенсив по финансам и инвестициям от Т-Банка "ТОЛК-2026".

В 2026 году ТОЛК стал еще масштабнее, объединив три основных блока для разных аудиторий:

-ТОЛК ФОРУМ. "Человек в эпоху перемен: технологии, доверие и экономика будущего" — деловая программа о будущем экономики, финансового рынка и технологий;

- Онлайн-интенсив ТОЛК — образовательная программа по финансовой грамотности для всех, кто хочет повысить свой уровень жизни через грамотное управление личными финансами;

- ТОЛК.PRO — профессиональная конференция, на которой трейдеры и активные инвесторы смогли получить стратегическое видение рынка.

В этом году ТОЛК позволил построить диалог представителей власти, бизнеса, экспертного сообщества и международных спикеров по ключевым вопросам мирового и российского финансового рынка.

Основные результаты ТОЛК-2026:

- почти 200 тысяч участников;

- более 80 спикеров, включая международных экспертов;

- 7 сессий деловой программы ТОЛК-Форума;

- более 45 спикеров в программе онлайн-интенсива по финансовой грамотности;

- 35 уроков и вебинаров в прямом эфире, 33 дополнительных материала — более 17 часов полезного контента про личные финансы;

- 10 часов живых выступлений для профессионалов фондового рынка.

Экосистема мероприятий ТОЛК-2026 затронула самые разные аудитории: от профессиональных трейдеров, бизнеса и регуляторов до всех россиян, кто хочет повысить свой уровень финансовой и цифровой грамотности.

Среди ключевых спикеров ТОЛК-2026 — председатель Банка России Эльвира Набиуллина, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, представители Минфина, Совета Федерации, МВД, а также топ-менеджеры Т-Банка, Авито, Сбера, Яндекса и других компаний. В числе международных экспертов — бывший министр финансов Греции, профессор экономики и автор теории "технофеодализма" Янис Варуфакис, трейдер, эксперт по фьючерсам и хедж-фондам, автор серии книг "Маги рынка" Джек Швагер, футуролог, эксперт по финансовым технологиям, цифровой трансформации и искусственному интеллекту, основатель необанка Moven Бретт Кинг и футуролог, экономист и аналитик бизнес-трендов, один из наиболее авторитетных международных экспертов в области стратегического форсайта Бронвин Уильямс.

Программа 3 в 1:

- "ТОЛК ФОРУМ: Экономика. Технологии. Человек"

ТОЛК ФОРУМ стал площадкой для открытого диалога между бизнесом, государством и экспертным сообществом. Участники обсудили, как меняется экономическая среда страны, какую роль в ней играют технологии и искусственный интеллект и как в центре этих изменений сохранить интересы человека.

На ключевой пленарной дискуссии форума "Человек в эпоху перемен: технологии, доверие и экономика будущего" глава ЦБ Эльвира Набиуллина, заместитель руководителя администрации президента Максим Орешкин, президент Т-Технологий Станислав Близнюк и сооснователь фонда развития кибербезопасности "Сайберус" и компании Positive Technologies Юрий Максимов обсудили как платформенная экономика снижает транзакционные издержки и меняет традиционные финансовые модели, как банки отвечают на современные вызовы экономики и меняют подход к клиентскому сервису; почему конкуренция и доступ к данным становятся ключевыми условиями развития платформ; как защитить потребителя в среде, где алгоритмы, экосистемы и ИИ становятся частью повседневных финансовых решений.

Говоря о платформенной экономике, Эльвира Набиуллина заявила, что Банк России оценивает ее влияние прежде всего через призму двух ключевых задач — ценовой и финансовой стабильности. Платформенная экономика облегчает и упрощает первую задачу — поддержание низкой инфляции.

Максим Орешкин отметил, что платформенные технологии уже стали одним из факторов роста экономики и снижения безработицы. Он подчеркнул, что наша финансовая система — одна из самых эффективных в мире, она не "сжирает" столько у экономики и общества, сколько американские и европейские банки. Эффективная стоимость этих услуг для нашего общества - одна их самых низких в мире, отметил Орешкин.

Станислав Близнюк подчеркнул: "Мы продукт конкуренции, поэтому лучше быть в открытой конкуренции, чем в закрытой, потому что всякая закрытая конкуренция рано или поздно заканчивается. И в этой части надо делать так, чтобы конкуренция была равномерной".

На других сессиях форума в этот день представители государства, рынка и экспертного сообщества обсуждали, как цифровая среда меняет потребительские привычки, какими будут платежи будущего, по каким правилам будет развиваться крипторынок, почему бизнесу важно инвестировать в науку и кадры и как технологии помогают защищать людей от мошенников.

- Онлайн-интенсив ТОЛК

В ходе трехдневного онлайн-интенсива эксперты Т-Инвестиций и Т-Капитала, частные инвесторы и блогеры, в том числе Андрей Савочкин и Валентин Петухов (Wylsacom), а также стендап-комик Евгений Чебатков говорили об экономике и инвестициях простым и понятным языком. Каждый день был посвящен отдельной теме.

Первый день был посвящен основным понятиям: как связаны ключевая ставка, инфляция, рубль и рынок, как найти баланс между тратами и накоплениями, какой стиль инвестирования выбрать и с чего начать путь в инвестициях. Во второй день эксперты обсуждали инструменты для сохранения капитала и регулярного дохода, темой третьего дня стали рынок акций и стратегии роста: от выбора бумаг до формирования долгосрочного портфеля.

Конференция для трейдеров и опытных инвесторов ТОЛК.PRO

Финалом форума стала десятичасовая конференция ТОЛК.PRO — эксклюзивная программа для трейдеров, профессиональных инвесторов и экспертов рынка.

На ней выступили около 25 спикеров, среди которых директор департамента инфраструктуры финансового рынка Банка России Кирилл Пронин, автор серии бестселлеров "Маги рынка", трейдер и эксперт по хедж-фондам и фьючерсам Джек Швагер, бывший министр финансов Греции, профессор экономики и автор теории "технофеодализма" Янис Варуфакис, основатель необанка Moven, консультант крупнейших мировых компаний из списка Fortune 500 и правительства по вопросам внедрения ИИ Бретт Кинг, южноафриканская футуролог-экономист и автор книги "ИИ Апокалипсис" Бронвин Уильямс, экономист, декан и профессор экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Александр Аузан, трейдер, ведущий шоу об инвестициях "Деньги не спят" Василий Олейник и другие.

Для профессиональной аудитории это стало возможностью получить из первых рук на одной площадке опыт и знания как российских практиков рынка, так и международных экспертов, которые формируют глобальную повестку по теме финансов и инвестиций.

В центре внимания были такие глобальные тренды как роль искусственного интеллекта, будущее мировой экономики, изменение отношения к труду и регулирование рынка. Кроме того, были рассмотрены и конкретные практические вопросы: какие ошибки мешают зарабатывать на инвестициях, как меняется мировая экономика под влиянием технологий, какие отрасли могут стать точками роста в ближайшие годы и куда сейчас перетекают деньги инвесторов.

Все ключевые сессии форума транслировались на официальном сайте ТОЛКа.