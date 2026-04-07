Рейтинг@Mail.ru
Сотни финских компаний в регионах, граничащих с Россией, обанкротились - РИА Новости, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:25 07.04.2026 (обновлено: 11:55 07.04.2026)
Сотни финских компаний в регионах, граничащих с Россией, обанкротились

© AP Photo / Sergei Grits — Закрытый погранпереход "Нуйямаа" на границе Финляндии и России
Закрытый погранпереход "Нуйямаа" на границе Финляндии и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В граничащих с Россией областях Финляндии за год обанкротились около 315 компаний, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта Konkurssilista.
В основном это касается предприятий, работающих в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и строительства. В некоторых финских регионах особо пострадали секторы недвижимости, оптовой и розничной торговли, а также административных и вспомогательных услуг.
Так, в области Кюменлааксо обанкротились 45 компаний, в Южной Карелии — 34, в Северной — 79, в Кайнуу — 25, в Северной Остроботнии — более 90, в Лапландии — 40.
В апреле прошлого года Финляндия полностью закрыла границы с Россией на неопределенный срок. С тех пор города республики, через которые ранее проходили туристические потоки, испытывают экономические трудности.
Как отмечал российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов, местный гостиничный бизнес жалуется на невозможность компенсировать 800 тысяч ночевок в год за счет гостей из других стран.
В миреРоссияФинляндияСеверная Карелия (Финляндия)Павел Кузнецов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала