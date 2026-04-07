Сотни финских компаний в регионах, граничащих с Россией, обанкротились

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. В граничащих с Россией областях Финляндии за год обанкротились около 315 компаний, выяснило РИА Новости, изучив данные сайта Konkurssilista.
В основном это касается предприятий, работающих в сфере гостинично-ресторанного бизнеса и строительства. В некоторых финских регионах особо пострадали секторы недвижимости, оптовой и розничной торговли, а также административных и вспомогательных услуг.
Так, в области Кюменлааксо обанкротились 45 компаний, в Южной Карелии — 34, в Северной — 79, в Кайнуу — 25, в Северной Остроботнии — более 90, в Лапландии — 40.
В апреле прошлого года Финляндия полностью закрыла границы с Россией на неопределенный срок. С тех пор города республики, через которые ранее проходили туристические потоки, испытывают экономические трудности.
Как отмечал российский посол в Хельсинки Павел Кузнецов, местный гостиничный бизнес жалуется на невозможность компенсировать 800 тысяч ночевок в год за счет гостей из других стран.