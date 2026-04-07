17:38 07.04.2026 (обновлено: 17:41 07.04.2026)
Совет ISU отказался определять сроки возвращения российских юниоров к турнирам

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказался определять сроки предоставления дополнительной информации по поводу возвращения российских юниоров к международным соревнованиям, сообщается на сайте организации.
Ранее несколько источников РИА Новости сообщили, что на прошедшем 29 марта заседании совета ISU было решено отложить вопрос о допуске российских и белорусских фигуристов-юниоров к международным соревнованиям. При этом, по данным источника, представители Международного олимпийского комитета (МОК) приняли участие в заседании совета ISU и выступили за допуск российских и белорусских юниоров к международным стартам.
"Вслед за рекомендациями 14-го Олимпийского саммита в декабре 2025 года совет ISU также получил от Международного олимпийского комитета (МОК) обновленную информацию о реинтеграции в международное сообщество спортсменов в возрасте до 17 лет из России и Белоруссии. В настоящее время сроки предоставления дополнительной информации по этому вопросу не определены", - говорится в заявлении.
В июне на Тенерифе (Испания) пройдут два заседания совета ISU и конгресс организации.
В настоящее время российские фигуристы и конькобежцы полностью отстранены от международных стартов, исключение было сделано только для ограниченного числа спортсменов в отношении Олимпиады-2026. Исполком МОК 11 декабря рекомендовал международным федерациям снять ограничения на участие спортсменов из России и Белоруссии в юношеских соревнованиях.
