ISU отказался определять сроки возвращения российских юниоров к турнирам

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Совет Международного союза конькобежцев (ISU) отказался определять сроки предоставления дополнительной информации по поводу возвращения российских юниоров к международным соревнованиям, сообщается на сайте организации.

Ранее несколько источников РИА Новости сообщили, что на прошедшем 29 марта заседании совета ISU было решено отложить вопрос о допуске российских и белорусских фигуристов-юниоров к международным соревнованиям. При этом, по данным источника, представители Международного олимпийского комитета (МОК) приняли участие в заседании совета ISU и выступили за допуск российских и белорусских юниоров к международным стартам.

"Вслед за рекомендациями 14-го Олимпийского саммита в декабре 2025 года совет ISU также получил от Международного олимпийского комитета (МОК) обновленную информацию о реинтеграции в международное сообщество спортсменов в возрасте до 17 лет из России и Белоруссии. В настоящее время сроки предоставления дополнительной информации по этому вопросу не определены", - говорится в заявлении.

В июне на Тенерифе (Испания) пройдут два заседания совета ISU и конгресс организации.