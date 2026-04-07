Опубликована программа фестиваля "Черешневый лес - 2026"

МОСКВА, 7 апр - Пресс-служба Открытого фестиваля искусств "Черешневый лес". Каждый год с наступлением весны в Москве стартует фестиваль "Черешневый лес" – проект, созданный компанией Bosco di Ciliegi четверть века назад. Фестиваль объединяет самые разные виды искусства – театр, кино, классическую музыку, балет, проекты лучших музейных институций, среди которых – выставка к 150-летию со дня рождения Льва Бакста в ГМИИ имени А. С. Пушкина, ретроспектива Джорджо де Кирико в Третьяковской галерее, экспозиция, посвященная творчеству Хуана Миро в Московском музее современного искусства. На площадках фестиваля в разные годы выступали Пласидо Доминго, Джон Малкович, Юрий Темирканов, Франко Дзеффирелли, театр Ла Скала, Борис Эйфман, Денис Мацуев, Владимир Федосеев и многие другие – каждый год "Черешневый лес" дарит зрителям встречи с выдающимися мастерами и новые открытия в мире искусства.

Программа 2026 года:

12-14 апреля

- Сцена МХТ имени Чехова. Гастроли БДТ имени Товстоногова. Материнское сердце/ Моцарт и Сальери (12+)

На Большой сцене 12 и 13 апреля будет показан спектакль "Материнское сердце" в постановке Андрея Могучего, который получил специальную премию "Золотой маски" – "За спектакль "Материнское сердце" и создание образа русской женщины в воплощении актрисы Нины Усатовой". В основе постановки – рассказ Василия Шукшина о простой женщине Авдотье Громовой, которая отправляется в Москву, чтобы спасти сына. Это пронзительная и масштабная история о материнской любви и человеческих судьбах, в которой главную роль исполняет Нина Усатова. Спектакль уже стал заметным высказыванием в российском театре, и его приезд в Москву – редкая возможность увидеть одну из самых обсуждаемых постановок последних лет. 14 апреля на Малой сцене будет представлен экспериментальный проект "Опыты драматических изучений. Моцарт и Сальери" по произведению Александра Пушкина в постановке Александры Толстошевой. Это живой перформанс, в котором актеры и музыкант каждый раз заново проживают текст, импровизируют, меняются ролями и создают уникальное сценическое действие без фиксированной формы и продолжительности.

20 апреля-31 мая

- ГУМ, Красная площадь. Выставка фотовоспоминаний Льва Мелихова "Мой лес" (0+)

Лев Мелихов – классик российской фотографии, чьи работы с 1963 года публикуются в центральных журналах и газетах. Академик Российской Академии фотографии, член Московского Союза художников и творческого Союза художников России, обладатель премии "За высокий профессионализм и вклад в российскую и мировую фотожурналистику на благо России" Союза журналистов России и Международной гильдии профессиональных фотографов России, обладатель Гран-при Венецианской фотобиеннале, был номинирован на Государственную премию в области литературы и искусства за 2003 год.

Главные герои работ Мелихова – Россия и ее жители. Диапазон ощущений от манеры Мелихова, достигаемых благодаря экспериментам с экспозицией, – от эмоциональной напряженности и динамизма до ностальгического умиротворения и многозначительной задумчивости. Одновременно громкие и молчаливые, плотные и пустынные, сложноорганизованные и минималистичные работы часто снимались на широкоформатную камеру. Экспозиция на первой линии ГУМа объединяет, в том числе, фотографии участников фестиваля разных лет и самые яркие моменты "Черешневого леса": его работы, сохраняя атмосферу времени и живую энергию жизни, помогают увидеть, с чего мы начинали.

26 апреля

ВТБ Арена. Футбольный матч Российской Премьер-Лиги (0+)

В этом году "Черешневый лес" вновь предложит своим зрителям возможность стать частью спортивного события – футбольного матча "Динамо Москва" – "Сочи" в рамках Чемпионата России по футболу. На трибунах профессиональных игроков будут поддерживать их преданные болельщики и друзья фестиваля. Турнир пройдет на одном из лучших стадионов столицы – ВТБ Арене.

8 мая-9 августа

Всероссийский музей декоративного искусства. Выставка "Огненное письмо. Искусство эмали" (0+)

Экспозиция объединяет произведения из государственных и частных собраний и предлагает редкую возможность проследить развитие одного из самых сложных и выразительных художественных ремесел от Средневековья до XX века. В едином пространстве встречаются две крупнейшие традиции – русская и сформировавшаяся во французском городе Лимож – демонстрируя их художественный диалог и взаимное влияние на протяжении столетий. Выставка охватывает более восьми веков истории и включает уникальные экспонаты, многие из которых будут показаны впервые. Среди них – произведения ведущих мастеров и знаменитых ювелирных домов, включая Фаберже, а также работы из собраний Государственный исторический музей и других музеев. От средневековых реликвий до изысканных предметов эпохи "русского стиля" и современных авторских эмалей – экспозиция раскрывает богатство техник, форм и художественных решений. Каждое произведение здесь – результат тонкой работы с огнем, где мастерство, опыт и интуиция соединяются, создавая уникальные образы и превращая эмаль в настоящее "огненное письмо".

15 мая

РАМТ. Премьера спектакля "История одного детства" (12+)

Мемуары педагога и писательницы начала ХХ века Елизаветы Водовозовой представит режиссер Сойжин Жамбалова, уже ставшая заметной фигурой в современном российском театре. Она – лауреат театральных премий "Арлекин" и "Зoлoтaя мacкa", главный режиссер Няганского театра юного зрителя. В России текстом Е.Водовозовой зачитывались еще в начале XX века, позднее для нескольких поколений повесть о детстве автора и ее учебе в Смольном институте стала удивительным свидетельством ушедшей эпохи. В версии Сойжин Жамбаловой, которая мастерски переводит повествование в визуальные образы, "История одного детства" станет спектаклем для семейного просмотра, рассказывающим о непридуманном мире девочки, жившей в дореволюционной России.

20 мая

Московский международный дом музыки. Концерт-посящение Е.Ф.Светланову. Владимир Спиваков и Национальный филармонический оркестр России (12+)

Дебютная программа Национального филармонического оркестра России 23 года назад была посвящена Евгению Светланову, и преемственность его традиций видится оркестром одной из своих важнейших задач. Для Владимира Спивакова это еще и личная история: их с Евгением Федоровичем связывали годы дружеского общения, и это внутреннее родство по-прежнему ощущается в подходе к музыке, в внимании к стилю, к смыслу, к интонации. Этот концерт станет продолжением их диалога – с вниманием к личности Светланова, к его сосредоточенности, внутренней требовательности и безусловной преданности музыке.

29 мая

Концертный зал имени П. И. Чайковского. Вокальный вечер. Дмитрий Корчак, Дмитрий Юровский, Национальный филармонический оркестр России (12+)

Вокальный вечер Дмитрия Корчака – возможность услышать артиста, чья карьера уже давно вышла на международный уровень, но при этом сохраняет ясную связь с отечественной вокальной школой. Получив образование как дирижер и певец, Корчак отличается особой музыкальностью и вниманием к стилю – качествами, которые определяют его интерпретации. Победы на конкурсах имени Глинки, Франсиско Виньяса и "Опералия" Пласидо Доминго стали отправной точкой для его стремительного выхода на ведущие сцены мира – от Ла Скала до Метрополитен-опера и Ковент-Гарден. Его исполнение отличает сочетание технической свободы и продуманности, благодаря чему каждая ария или сцена звучит как завершенный драматический эпизод.

25-28 июня

Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко

Анна Каренина (12+)

Постановка Максима Севагина на музыку Ильи Демуцкого предлагает новое прочтение романа Льва Толстого, в центре которого – не только трагическая судьба Анны, но и линия Левина, проходящего путь внутреннего поиска и обретения гармонии. Сопоставление этих историй формирует драматургическую основу спектакля и придает ему особую глубину и современное звучание. Хореография опирается на классическую балетную лексику, при этом каждый персонаж получает собственный пластический язык, раскрывающий его характер и эмоциональное состояние. Над либретто вместе с Максимом Севагиным работал драматург Андрей Золотарев. Их задача – сохранить масштаб и глубину толстовского романа, одновременно найдя для него ясную и выразительную театральную форму. Партитура, написанная Ильей Демуцким, была переработана композитором совместно с хореографом. Важной частью музыкальной ткани стали вокальные арии в исполнении солистки оперной труппы театра, придающие действию особую эмоциональную выразительность.

14-31 июля

Музыкальный театр имени К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко. Большие московские гастроли Санкт-Петербургского государственного академического театра балета Бориса Эйфмана (12+)

Театр Балета Бориса Эйфмана представит на сцене МАМТ наиболее значимые спектакли своего репертуара. В сотрудничестве с фестивалем театр в 2012–2022 годах регулярно привозил в столицу свои постановки, включая "Роден, ее вечный идол", "По ту сторону греха", "Реквием", "Up & Down", "Чайковский. PRO et CONTRA", "Русский Гамлет", "Эффект Пигмалиона", "Страсти по Мольеру, или Маска Дон Жуана", "Чайка. Балетная история". В прошлом году столичной публике была представлена обновленная версия балета "Красная Жизель", посвященная русской балерине Ольге Спесивцевой. За почти полувековую историю труппы в Москве сформировался широкий круг преданных ценителей современного хореографического искусства России, среди которых зрители самых разных поколений и вкусов. "Я приезжаю в Москву со своей труппой с 1978 года. Более того, в советское время столица спасла наш театр. Я люблю Москву, благодарен ей и всегда жду встречи с этим городом", – признается Борис Эйфман, подчеркивая особую связь коллектива с Москвой и фестивалем.