ЕС не скрывает, что хочет отправить свои войска на Украину, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Евросоюз не скрывает, что хотел бы отправить на Украину свои войска, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
«
"Европейский континент медленно, но верно сползает (в конфликт на Украине - ред.), хочет продолжать войну на Украине. Они говорят, что поддержат Украину до последнего и не скрывают, что мечтают отправить свою молодежь на восточный фронт под флагом ЕС", - сказал Орбан, выступая на массовом мероприятии в Будапеште по случаю Дня венгерско-американской дружбы.
Ранее Орбан заявил, что Брюссель готовит Европу к войне, и появление европейских солдат на Украине - вопрос времени. По его словам, Венгрия единственной из стран Евросоюза сейчас не готовится к войне благодаря победе действующих властей на выборах в 2022 году, остальные европейские страны "маршируют" в сторону конфликта.