Рейтинг@Mail.ru
Европу ждет крах из-за роста цен на энергоносители, заявил Вэнс
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:20 07.04.2026
Европу ждет крах из-за роста цен на энергоносители, заявил Вэнс

Вэнс: Европа находится на грани краха из-за роста цен на энергоносители

© REUTERS / Jonathan ErnstВице-президент США Джей Ди Вэнс
Вице-президент США Джей Ди Вэнс - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© REUTERS / Jonathan Ernst
Вице-президент США Джей Ди Вэнс
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Страны Европы ждет крах в случае продолжения роста цен на энергоносители, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Какова альтернатива миру (на Украине - ред.)?... Продолжать ли стремительное повышение цен на энергоносители до такой степени, что европейская экономика находится на грани краха, или же сесть за стол переговоров и серьезно заняться мирным урегулированием?" - сказал Вэнс на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном по итогам переговоров.
Вице-президент Штатов также отметил, что американский лидер Дональд Трамп вовлечен в процесс урегулирования на Украине, поскольку понимает, что конфликт негативно сказывается на торговле и экономике.
Ранее газета Financial Times указала на то, что Европа больше других развитых экономик зависима от импорта энергоносителей, и это создает серьезные риски при его резком подорожании.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс выступает на пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в Будапеште - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
В миреЕвропаУкраинаСШАВиктор ОрбанДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала