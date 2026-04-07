Европу ждет крах из-за роста цен на энергоносители, заявил Вэнс

БУДАПЕШТ, 7 апр - РИА Новости. Страны Европы ждет крах в случае продолжения роста цен на энергоносители, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.
"Какова альтернатива миру (на Украине - ред.)?... Продолжать ли стремительное повышение цен на энергоносители до такой степени, что европейская экономика находится на грани краха, или же сесть за стол переговоров и серьезно заняться мирным урегулированием?" - сказал Вэнс на совместной пресс-конференции с премьером Венгрии Виктором Орбаном по итогам переговоров.
Вице-президент Штатов также отметил, что американский лидер Дональд Трамп вовлечен в процесс урегулирования на Украине, поскольку понимает, что конфликт негативно сказывается на торговле и экономике.
Ранее газета Financial Times указала на то, что Европа больше других развитых экономик зависима от импорта энергоносителей, и это создает серьезные риски при его резком подорожании.