Эндокринолог назвала обязательный для скрининга гормон
02:48 07.04.2026 (обновлено: 10:56 07.04.2026)
Эндокринолог назвала обязательный для скрининга гормон

Эндокринолог Морозова: скрининг на ТТГ проводят при увеличении щитовидной железы

ВЛАДИВОСТОК, 7 апр – РИА Новости. Для ранней диагностики заболеваний щитовидной железы используется исследование тиреотропного гормона гипофиза (ТТГ) как основного регулятора ее работы, сообщила РИА Новости кандидат медицинских наук, доцент, руководитель программы обучения по специальности эндокринология департамента ординатуры и дополнительного образования Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета Алла Морозова.
"Именно изменения ТТГ улавливают еще доклинические, то есть досимптомные изменения функции щитовидной железы. Исследование ТТГ сегодня доступно в подавляющем большинстве лабораторий амбулаторно-поликлинических учреждений. Кому же стоит проводить скрининг на ТТГ? Это проводится обязательно всем детям при рождении, всем беременным, женщинам после 35 лет и мужчинам после 50 лет каждые 4-5 лет", - отметила врач.
По ее словам, скрининг ТТГ также назначается при появлении характерных жалоб, наличии увеличенной или измененной структурно щитовидной железы, приеме некоторых кардиологических и онкологических препаратов.
Врач добавила, что если ТТГ изменен, то далее проводится целый ряд обследований, включая и УЗИ щитовидной железы.
