Вучич созовет правительство для подготовки к крупнейшему кризису в ЕС

БЕЛГРАД, 7 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич сообщил во вторник, что после 12 апреля созовет правительство и руководство госструктур по подготовке к "крупнейшему кризису в Европе" ввиду энергокризиса и геополитической ситуации.
"Мы продолжим диалог и с другими партиями, большими и малыми, и будем разговаривать с теми, кто хочет разговаривать. В ближайшие дни, сразу после Пасхи (12 апреля - ред.), приглашу все правительство и все госслужбы, чтобы рассмотреть, насколько мы подготовлены к, вероятно, самому тяжелому кризису в последние десятилетия, который захватит эту часть мира", - сказал Вучич в обращении к гражданам.
Президент повторил, что ожидает резкого подорожания энергоносителей, продуктов питания и ключевой продукции в Европе и мире.
Вучич 3 апреля заявил, что человечество стоит на краю пропасти, вслед за подорожанием удобрений и продукции из пластмассы он ожидает подорожания продуктов питания во всем мире, после чего 5 апреля президент допустил возможность введения ограничений на экспорт продуктов питания из Сербии.