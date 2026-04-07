Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме посоветовали спортсменам избегать самокатов перед соревнованиями - РИА Новости Спорт, 07.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:43 07.04.2026 (обновлено: 16:47 07.04.2026)
© РИА Новости / Максим Богодвид | Анна Егорова, занявшая 1-е место на дистанции 800 м вольным стилем среди женщин, после финального заплыва на чемпионате России по плаванию в Казани.
Анна Егорова, занявшая 1-е место на дистанции 800 м вольным стилем среди женщин, после финального заплыва на чемпионате России по плаванию в Казани. - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Читать в
MaxДзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что спортсмены должны самостоятельно оценивать риски перед важными стартами и избегать потенциально травмоопасных активностей, в том числе езду на электросамокатах.
Ранее член сборной России по плаванию Анна Егорова попала в ДТП на самокате во Франции и получила травму ребер, из-за чего пропустит Финал Кубка России в Санкт-Петербурге.
"Конечно, в первую очередь должен думать сам спортсмен. Насколько я знаю, в некоторых видах спорта раньше действительно существовали определенные ограничения. Например, на езду на велосипеде или другие активности, где можно получить травму. Это во многом зависит от профессионализма спортсмена. Перед ответственными соревнованиями он старается минимизировать риски, которые могут привести к тому, что он не отберется на чемпионат Европы", - сказала Журова.
"В конце сезона, когда соревнования заканчиваются, мы, например, могли позволить себе кататься на горных лыжах. Но в середине сезона - никогда. Спортсмен может позволить себе такие активности, но только когда сезон завершен. Это тоже тренировка, тоже спорт, но все равно это экстремальная нагрузка. Особенно если ты занимаешься этим не профессионально, а на любительском уровне - всегда есть риск случайной травмы", - отметила экс-конькобежка.
По словам Журовой, многое зависит от профессионализма спортсмена и понимания рисков в подготовительный период.
СпортРоссияФранцияСанкт-ПетербургСветлана ЖуроваГосдума РФПлавание
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Волейбол
    Завершен
    Уралочка-НТМК
    Динамо Москва
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    А. Д. Минаур
    662
    726
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    ЦСКА
    2
    5
  • Баскетбол
    Перерыв
    Зенит
    Уралмаш
    41
    39
  • Баскетбол
    2-я четверть
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    19
    23
  • Баскетбол
    07.04 21:15
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
  • Футбол
    07.04 22:00
    Реал Мадрид
    Бавария
  • Футбол
    07.04 22:00
    Спортинг
    Арсенал
  • Футбол
    07.04 22:00
    Рексем
    Саутгемптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала