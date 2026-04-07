В Госдуме посоветовали спортсменам избегать самокатов перед соревнованиями

Анна Егорова, занявшая 1-е место на дистанции 800 м вольным стилем среди женщин, после финального заплыва на чемпионате России по плаванию в Казани.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 апр - РИА Новости, Аделя Зиатдинова. Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова заявила РИА Новости, что спортсмены должны самостоятельно оценивать риски перед важными стартами и избегать потенциально травмоопасных активностей, в том числе езду на электросамокатах.

Ранее член сборной России по плаванию Анна Егорова попала в ДТП на самокате во Франции и получила травму ребер, из-за чего пропустит Финал Кубка России в Санкт-Петербурге.

"Конечно, в первую очередь должен думать сам спортсмен. Насколько я знаю, в некоторых видах спорта раньше действительно существовали определенные ограничения. Например, на езду на велосипеде или другие активности, где можно получить травму. Это во многом зависит от профессионализма спортсмена. Перед ответственными соревнованиями он старается минимизировать риски, которые могут привести к тому, что он не отберется на чемпионат Европы", - сказала Журова.

"В конце сезона, когда соревнования заканчиваются, мы, например, могли позволить себе кататься на горных лыжах. Но в середине сезона - никогда. Спортсмен может позволить себе такие активности, но только когда сезон завершен. Это тоже тренировка, тоже спорт, но все равно это экстремальная нагрузка. Особенно если ты занимаешься этим не профессионально, а на любительском уровне - всегда есть риск случайной травмы", - отметила экс-конькобежка.