20:53 07.04.2026
Ефимов: Москва перейдет на цифровое проектирование объектов к концу года

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города МосквыЗаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Все новые строительные объекты в Москве будут проектировать с помощью цифровых инструментов к концу 2026 года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов в интервью телеканалу "Москва 24".
По его словам, сейчас в городе при проектировании около 40% строящихся объектов используются цифровые технологии.
Ефимов: на западе Москвы по КРТ построят образовательный комплекс и дома
Вчера, 13:07
"Думаю, что все те объекты, которые мы будем начинать строить уже с конца этого года и далее, будем проектировать в цифровых моделях", — сообщил Ефимов.
Он отметил, что эти инструменты задействованы, например, при строительстве московского метро. В целом они помогают ускорить процесс проектирования и выявлять ошибки на ранних этапах, подчеркнул замглавы города.
До этого он рассказывал, что проектировщики Бирюлевской линии столичного метро используют информационное моделирование. Эта технология тоже влияет на эффективность и сроки работ.
Ефимов: с помощью ИИ удалось повысить эффективность реновации на 15%
Вчера, 20:11
 
