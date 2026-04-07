Ефимов: Москва перейдет на цифровое проектирование объектов к концу года

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Все новые строительные объекты в Москве будут проектировать с помощью цифровых инструментов к концу 2026 года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов в интервью телеканалу "Москва 24".

По его словам, сейчас в городе при проектировании около 40% строящихся объектов используются цифровые технологии.

"Думаю, что все те объекты, которые мы будем начинать строить уже с конца этого года и далее, будем проектировать в цифровых моделях", — сообщил Ефимов.

Он отметил, что эти инструменты задействованы, например, при строительстве московского метро. В целом они помогают ускорить процесс проектирования и выявлять ошибки на ранних этапах, подчеркнул замглавы города.