Ефимов: Москва перейдет на цифровое проектирование объектов к концу года

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Все новые строительные объекты в Москве будут проектировать с помощью цифровых инструментов к концу 2026 года, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов в интервью телеканалу "Москва 24".
По его словам, сейчас в городе при проектировании около 40% строящихся объектов используются цифровые технологии.
"Думаю, что все те объекты, которые мы будем начинать строить уже с конца этого года и далее, будем проектировать в цифровых моделях", — сообщил Ефимов.
Он отметил, что эти инструменты задействованы, например, при строительстве московского метро. В целом они помогают ускорить процесс проектирования и выявлять ошибки на ранних этапах, подчеркнул замглавы города.
До этого он рассказывал, что проектировщики Бирюлевской линии столичного метро используют информационное моделирование. Эта технология тоже влияет на эффективность и сроки работ.