Ефимов: на западе Москвы по КРТ построят образовательный комплекс и дома

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:07 07.04.2026
Ефимов: на западе Москвы по КРТ построят образовательный комплекс и жилые дома

© Фото : Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвызаместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Образовательный комплекс и жилые дома построят в районе Фили-Давыдково на западе Москвы по программе КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Сейчас в Филях-Давыдкове реализуют четыре проекта комплексного развития территорий общей площадью почти 11,6 гектара. Три из них предусматривают редевелопмент участков нежилой застройки, а один, на Староволынской улице, нацелен на развитие незастроенной площадки. Там построят более полумиллиона квадратных метров современной недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.
В сообщении указывается, что более 217 тысяч "квадратов" в проекте придется на жилые дома, а больше половины объема застройки – на общественно-деловую инфраструктуру. Среди них будут деловые и образовательные проекты.
Благодаря реализации проектов КРТ в районе появится около 8,5 тысячи рабочих мест для жителей. В свою очередь, на Малой Филевской улице возведут административно-деловой комплекс, площадь которого составит 62,5 тысячи квадратных метров. Здесь смогут работать 1,8 тысячи человек, добавляется в пресс-релизе градостроительного комплекса.
 
МоскваВладимир Ефимов (Правительство Москвы)Градостроительный комплекс Москвы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала