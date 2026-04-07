Ефимов: на западе Москвы по КРТ построят образовательный комплекс и дома

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Образовательный комплекс и жилые дома построят в районе Фили-Давыдково на западе Москвы по программе КРТ, сообщил заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.

"Сейчас в Филях-Давыдкове реализуют четыре проекта комплексного развития территорий общей площадью почти 11,6 гектара. Три из них предусматривают редевелопмент участков нежилой застройки, а один, на Староволынской улице, нацелен на развитие незастроенной площадки. Там построят более полумиллиона квадратных метров современной недвижимости", - приводит слова Ефимова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.

В сообщении указывается, что более 217 тысяч "квадратов" в проекте придется на жилые дома, а больше половины объема застройки – на общественно-деловую инфраструктуру. Среди них будут деловые и образовательные проекты.