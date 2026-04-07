Ефимов: началось строительство бизнес-центра у метро "Давыдково" - РИА Новости, 07.04.2026
11:03 07.04.2026
МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Бизнес-центр площадью 130 тысяч "квадратов" начали возводить в Можайском районе на западе Москвы, рассказал заммэра столицы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
"Новый административно-деловой объект в Можайском районе строят на Верейской улице вблизи станции метро "Давыдково". Он будет площадью 130,8 тысячи квадратных метров из трех корпусов, которые объединит двухэтажный стилобат и многоуровневая подземная парковка. Совокупная площадь офисных пространств бизнес-центра превысит 75 тысяч квадратных метров", – приводит слова Ефимова пресс-служба столичного градкомплекса.
Замглавы города отметил, что строительные работы собираются закончить в 2028 году. Новый объект поспособствует появлению около 7 тысяч рабочих мест.
В сообщении градкомплекса также уточняется, что большая часть офисов будет расположена в двух башнях высотой 20 и 38 этажей. Площади офисных помещений будут разные – от 60 "квадратов" до 50 тысяч квадратных метров.
Помимо офисной части, в проекте делового центра еще запланирован многофункциональный центр на четыре этажа. Внутри построят спортивный центр на 5,6 тысячи "квадратов" с тренажерным залом, зонами для групповых тренировок и бассейном. В стилобате, который соединяет все три здания, разместят магазины, заведения общепита и МФЦ "Мои документы", рассказали в градкомплексе. Вокруг бизнес-центра выложат гранитом дорожки, а также обустроят пространства для отдыха и проведут озеленение.
Строительством объекта занимается девелопер MR.
