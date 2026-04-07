Обстановка у школы в Пермском крае, где ученик напал с ножом на учителя. 7 апреля 2026

Пермская прокуратура рассказала о семье школьника, напавшего на учительницу

ПЕРМЬ, 7 апр - РИА Новости. Подросток, напавший на учительницу в Добрянке в Пермском крае, воспитывался в обычной семье, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой прокуратуры.

Ранее губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что школьник напал на учителя у школы в пермской Добрянке, педагога госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже глава региона сообщил, что учитель Олеся Багута скончалась. СК расследует дело об убийстве.

"Данных о проживании и воспитании подростка в неблагоприятных условиях в данное время нет, обычная семья", - рассказали в ведомстве.