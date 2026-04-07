Пермская прокуратура рассказала о семье школьника, напавшего на учительницу - РИА Новости, 07.04.2026
10:58 07.04.2026 (обновлено: 11:21 07.04.2026)
Пермская прокуратура рассказала о семье школьника, напавшего на учительницу

Подросток, напавший на учительницу в Добрянке, воспитывался в обычной семье

© РИА Новости / Елена Майорова | Перейти в медиабанкОбстановка у школы в Пермском крае, где ученик напал с ножом на учителя. 7 апреля 2026
Обстановка у школы в Пермском крае, где ученик напал с ножом на учителя. 7 апреля 2026 - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
© РИА Новости / Елена Майорова
Перейти в медиабанк
Обстановка у школы в Пермском крае, где ученик напал с ножом на учителя. 7 апреля 2026
ПЕРМЬ, 7 апр - РИА Новости. Подросток, напавший на учительницу в Добрянке в Пермском крае, воспитывался в обычной семье, сообщили РИА Новости в пресс-службе краевой прокуратуры.
Ранее губернатор Дмитрий Махонин сообщил, что школьник напал на учителя у школы в пермской Добрянке, педагога госпитализировали в тяжелом состоянии. Позже глава региона сообщил, что учитель Олеся Багута скончалась. СК расследует дело об убийстве.
"Данных о проживании и воспитании подростка в неблагоприятных условиях в данное время нет, обычная семья", - рассказали в ведомстве.
В правоохранительных органах агентству уточнили, что оба родителя подростка работают, семья не маргинальная.
Олеся Багута - РИА Новости, 1920, 07.04.2026
