Силовики уничтожили три украинские диверсионные группы в Константиновке

ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" уничтожило три украинские ДРГ в Константиновке, сообщили в управлении ФСБ России по ДНР.
"Операторы <...> выявили и уничтожили три диверсионно-террористические группы и пункт управления БПЛА ВСУ, с которых осуществлялись воздушные атаки на Горловку и Дзержинск", — заявили в ведомстве.
Уточняется, что в операции участвовала 4-я бригада Южной группировки войск.
В середине марта начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что российская армия взяла под контроль более 60% территории Константиновки. Бойцы вышли на юго-западные окраины города и продолжают наступать вглубь застройки.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18