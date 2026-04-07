Силовики уничтожили три украинские диверсионные группы в Константиновке

ДОНЕЦК, 7 апр — РИА Новости. Антитеррористическое подразделение "Горыныч" уничтожило три украинские ДРГ в Константиновке, сообщили в управлении ФСБ России по ДНР.

"Операторы <...> выявили и уничтожили три диверсионно-террористические группы и пункт управления БПЛА ВСУ, с которых осуществлялись воздушные атаки на Горловку и Дзержинск", — заявили в ведомстве.