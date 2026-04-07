"Время для геноцида". Слова Трампа об Иране напугали Запад

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Дональд Трамп готовится к массовому уничтожению иранцев, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.
«
"США назначили время для геноцида народа Ирана: вторник, 20:00 по восточному времени (8 апреля 3:00 по московскому времени — Прим. Ред.)", — написал он в социальной сети X, комментируя угрозу главы Белого дома.
Накануне американский лидер пригрозил Ирану "днем мостов и электростанций", призвав открыть движение по Ормузскому проливу, иначе иранцы будут "жить в аду". Тегеран заявил, что решительно ответит в случае реализации Вашингтоном своих угроз.
Военная кампания Соединенных Штатов и Израиля против исламской республики идет с 28 февраля. Все это время они обмениваются ударами.