"Тихий убийца": неожиданные признаки диабета, которые легко пропустить

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Сахарный диабет неслучайно получил столь зловещее прозвище. На ранних стадиях он способен годами никак не выдавать себя — ни боли, ни явных недомоганий. Болезнь ловко маскируется под обычную усталость. Именно поэтому многие узнают о своем диагнозе, когда процесс уже зашел далеко.

Кожа подскажет

Годами болезнь может прятаться внутри организма, ловко маскируясь под обычную усталость или последствия стресса.

В группе особого риска — люди с лишним весом и те, у кого диабетом болели близкие родственники: им показан регулярный скрининг.

Главный эндокринолог Приморского края, заведующая краевым центром диабета и эндокринных заболеваний Ольга Цыганкова отмечает , что в группе риска также те, кто ведет малоподвижный образ жизни, люди старше 35-40 лет.

Отдельное внимание, подчеркивает Цыганкова, стоит обратить женщинам, перенесшим гестационный сахарный диабет (возникающий во время беременности). Кроме того, в зоне повышенного риска находятся пациенты с сердечно-сосудистыми недугами: артериальной гипертензией, ишемической болезнью сердца и нарушениями липидного профиля.

Эндокринолог отмечает и гендерную особенность: распространенность диабета у женщин в 2,5 раза выше, чем у мужчин, и она неуклонно растет с возрастом.

Особую тревогу, по словам Цыганковой, вызывает тот факт, что доля диабета II типа среди всех форм заболевания достигает 85-90%. При этом реальная распространенность болезни в три-пять раз превышает официальную статистику, полученную по обращаемости. Иными словами, множество людей даже не подозревают, что уже живут с этим диагнозом.

Врач-эндокринолог Анастасия Остапенко перечислила ключевые сигналы , при которых медлить с анализом крови на глюкозу категорически нельзя.

Первый тревожный звоночек — настойчивое желание бегать в туалет, даже по ночам. Организм в отчаянной попытке избавиться от избытка сахара выводит его через почки, что ведет к обезвоживанию. Отсюда и следующий симптом: неутолимая жажда и сухость во рту, от которой не спасают даже литры воды.

Не менее парадоксален волчий аппетит. Человек буквально набрасывается на еду, но чувства насыщения нет. Почему?

"Человек ест, но насыщения не наступает, — говорит Остапенко. — Причина в том, что глюкоза не может попасть в клетки и остается в крови. Клетки "голодают", требуя пищи, а человек переедает".

Эндокринолог обращает внимание и на неврологические "проблески": мурашки, покалывание или жжение в стопах и кистях. Так дает о себе знать диабетическая нейропатия, то есть разрушение нервных волокон. Страдают и глаза: сахар сужает сосуды, перед взором возникает туман, контуры предметов расплываются, появляется пелена.

Три шага для снижения риска диабета

Главный эндокринолог Приморского края, заведующая краевым центром диабета и эндокринных заболеваний Ольга Цыганкова в беседе с РИА Новости перечислила основные меры профилактики сахарного диабета.

Первое и, пожалуй, самое очевидное — нормализация веса и его дальнейший контроль. Второе — принципы рационального питания с жестким ограничением так называемых легкоусвояемых углеводов. И третье — регулярная физическая активность. Без движения, подчеркивает врач, говорить о снижении рисков всерьез не приходится.

Особое место в этом списке занимает отказ от вредных привычек. Табак и алкоголь, как напоминает Цыганкова, не просто отравляют организм, но и существенно повышают вероятность развития диабета.

И наконец, ключевой элемент профилактики — медицинский контроль . Речь идет о регулярном анализе крови на глюкозу, а также о ежегодной диспансеризации. Только комплексное обследование, подчеркивает эндокринолог, способно выявить нарушения углеводного обмена или другие заболевания на ранней, еще бессимптомной стадии. Когда время для вмешательства не упущено.

Врачи рекомендуют придерживаться "идеального" веса. Формула, чтобы его вычислить, проста. Академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко поделился простым способом узнать свой рекомендованный вес.

"Есть формула расчета, какой вам вес нужен. Самая простая формула, чтобы не заморачиваться. У человека рост 170 сантиметров, отнимаем 100, и вот 70 — вес", — пояснил академик.