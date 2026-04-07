Дегтярев ответил на вопрос о выплатах не попавшим на Игры олимпийцам

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что принято решение о денежном поощрении российских спортсменов, которые не смогли принять участие в Олимпийских играх из-за недопуска со стороны международных федераций.
Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил сборную России к участию в зимней Олимпиаде. При этом МОК допустил к участию под нейтральным флагом 13 российских спортсменов.
"Приняли решение о денежном поощрении всех олимпийцев, которые не смогли из-за вероломных решений международных федераций поехать на Игры", - сказал Дегтярев.
Речь идет о спортсменах, которые участвовали в предыдущих Олимпийских играх, но не смогли выступить на Играх в Милане. Всего выплаты от Олимпийского комитета России получат 116 человек, их размер будет зависеть от уровня спортсменов. Олимпийские чемпионы получат 500 тысяч рублей, обладатели серебряных медалей - 350 тыс, бронзовых - 250 тыс, а участники - 150 тыс.