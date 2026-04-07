Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 07.04.2026 (обновлено: 14:59 07.04.2026)
Дегтярев ответил на вопрос о выплатах не попавшим на Игры олимпийцам

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкМихаил Дегтярев
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Михаил Дегтярев. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что принято решение о денежном поощрении российских спортсменов, которые не смогли принять участие в Олимпийских играх из-за недопуска со стороны международных федераций.
Международный олимпийский комитет (МОК) не допустил сборную России к участию в зимней Олимпиаде. При этом МОК допустил к участию под нейтральным флагом 13 российских спортсменов.
«

"Приняли решение о денежном поощрении всех олимпийцев, которые не смогли из-за вероломных решений международных федераций поехать на Игры", - сказал Дегтярев.

Речь идет о спортсменах, которые участвовали в предыдущих Олимпийских играх, но не смогли выступить на Играх в Милане. Всего выплаты от Олимпийского комитета России получат 116 человек, их размер будет зависеть от уровня спортсменов. Олимпийские чемпионы получат 500 тысяч рублей, обладатели серебряных медалей - 350 тыс, бронзовых - 250 тыс, а участники - 150 тыс.
14:23
 
СпортМихаил ДегтяревМеждународный олимпийский комитет (МОК)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Волейбол
    Завершен
    Уралочка-НТМК
    Динамо Москва
    2
    3
  • Теннис
    Завершен
    К. Норри
    А. Д. Минаур
    662
    726
  • Футбол
    Завершен
    Крылья Советов
    ЦСКА
    2
    5
  • Баскетбол
    Перерыв
    Зенит
    Уралмаш
    41
    39
  • Баскетбол
    1-я четверть
    ЦСКА
    Локомотив-Кубань
    17
    23
  • Баскетбол
    07.04 21:15
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
  • Футбол
    07.04 22:00
    Реал Мадрид
    Бавария
  • Футбол
    07.04 22:00
    Спортинг
    Арсенал
  • Футбол
    07.04 22:00
    Рексем
    Саутгемптон
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала