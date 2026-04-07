Путин поручил создать спецкомиссию по ликвидации паводков в Дагестане

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству России сегодня выпустить документ о создании специальной правительственной комиссии по ликвидации последствий паводков в Дагестане.
Глава российского государства во вторник в режиме видеоконференции провел совещание по ликвидации последствий паводков в регионе.
"Рассчитываю, что комиссия, которая будет создана в самое ближайшее время - сегодня попросил бы правительство выпустить соответствующий документ - начнет эффективно и своевременно работать, решая стоящие перед регионом задачи, помогая людям. И прошу докладывать мне регулярно по тому, что будет происходить", - сказал Путин в ходе совещания.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.