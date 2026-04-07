Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:24 07.04.2026 (обновлено: 18:29 07.04.2026)
В Дагестане развернули 55 ПВР после наводнения

© РИА Новости / Омар Шапиев | Перейти в медиабанкПодтопленные жилые дома в посёлке городского типа Мамедкала в Дербентском районе Дагестана
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 7 апр – РИА Новости. Эвакуация более 6,2 тысячи человек проведена в Дагестане после наводнения, развернуто 55 пунктов временного размещения, сообщил глава региона Сергей Меликов.
"Проведена эвакуация 6,2 тысячи человек, в том числе 1,3 тысячи детей. Развернуто 55 пунктов временного размещения вместимостью более 1,8 тысячи человек, в которых реально размещено 700 человек, остальные размещены по ближайшим родственникам", - сказал на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации в Дагестане на фоне наводнений.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.
17:55
 
Республика ДагестанРоссияСергей МеликовВладимир ПутинНаводнение в ДагестанеДербентский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала