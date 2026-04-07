В Дагестане развернули 55 ПВР после наводнения

МАХАЧКАЛА, 7 апр – РИА Новости. Эвакуация более 6,2 тысячи человек проведена в Дагестане после наводнения, развернуто 55 пунктов временного размещения, сообщил глава региона Сергей Меликов.
"Проведена эвакуация 6,2 тысячи человек, в том числе 1,3 тысячи детей. Развернуто 55 пунктов временного размещения вместимостью более 1,8 тысячи человек, в которых реально размещено 700 человек, остальные размещены по ближайшим родственникам", - сказал на совещании у президента РФ Владимира Путина по ситуации в Дагестане на фоне наводнений.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.