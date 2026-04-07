На подтопленных территориях в Дагестане отсутствуют скотомогильники

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что на подтопленных территориях в Дагестане нет скотомогильников и свалок.

"На территориях подтопленных нет ни одного скотомогильника, которые всегда доставляют нам много рисков. Нет складов ГСМ (горюче-смазочных материалов - ред.), нет полигонов твердых бытовых отходов, нет несанкционированных свалок", - сказала Попова на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным по ликвидации последствий паводков в Дагестане

Она отметила, что эти факторы позволяют создать более оптимистичный прогноз на период обработки после освобождения территории от воды.