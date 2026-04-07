В Дагестане началась вакцинация против инфекционных заболеваний

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Вакцинация против инфекционных заболеваний началась в Дагестане, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
Во вторник президент России Владимир Путин проводит большое совещание по ситуации в Дагестане на фоне наводнений.
"Начали вакцинацию по профилактике инфекционных заболеваний. Проводят вакцинацию против гепатита А. Также используем "Бактериафаг", дополнительно передаем туда сейчас из близлежащих регионов вакцину, из Центра медицины катастроф, а также из резерва", - сказал Мурашко в ходе совещания.
Он отметил, что на сегодняшний день дефицита вакцин нет.