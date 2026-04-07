В Хасавюртовском районе Дагестана затопило 2,4 тысячи гектаров

МОСКВА, 7 апр – РИА Новости. Паводкам подверглись 2,4 тысячи гектаров сельхозземель в Хасавюртовском районе Дагестана, сил и средств на текущий момент достаточно, сообщил врио главы Хасавюртовского района республики Багаутдин Мамаев.
"Земли сельхозугодий, которые подверглись паводкам - 2,4 тысячи гектаров. Земли населенных пунктов - 254 гектара. В ПВР находится 51 человек. Всего эвакуировано 2170 (человек - ред.). Сил и средств на сегодняшний момент достаточно, гуманитарный запас продовольствия и воды имеется, техника задействована", - сказал Мамаев на совещании по ситуации в Дагестане, которое проводит президент РФ Владимир Путин.
В селе Адильотар пока вода присутствует, идут работы по отводу воды, добавил врио главы района.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. Только в Дербентском районе, где в воскресенье произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.