В Дагестане началась вакцинация от гепатита А

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Началась вакцинация от гепатита А жителей Дагестана, Роспотребнадзор полностью контролирует данный процесс, сообщила глава ведомства Анна Попова.
"Контролируем вакцинацию и поставили задачу о вакцинации. Вакцинация уже идет. Мы очень надеемся, что темп ее будет более интенсивный. Правительством дано поручение по выпуску из резерва дополнительных объемов вакцин и бактериофагов, которые сегодня нужны. Это все выполняется. Коллеги уже получают дополнительные средства и, соответственно, вакцины", - сказала Попова на совещании по ликвидации последствий паводков в Дагестане.