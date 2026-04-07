Более двух тысяч жилых домов остаются подтопленными в Дагестане

"На сегодняшний день остаются подтопленными свыше двух тысяч жилых домов, более двух 2,1 тысячи приусадебных участков и более 180 участков дорог", - сказал Меликов на совещании по ситуации в Дагестане, которое проводит президент РФ Владимир Путин.

Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В регионе произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В Дербентском районе, где воскресенье в произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.