Путин поручил Минтрансу помочь Дагестану восстановить транспортную систему

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил Минтрансу РФ помочь Дагестану в восстановлении транспортной инфраструктуры после паводков.
Министр транспорта РФ Андрей Никитин в ходе совещания по ликвидации последствий паводков в Дагестане отметил, что Минтранс рассчитывает привести в порядок транспортную инфраструктуру региона в ближайшее время.
"Надо помочь будет республике обязательно", - сказал Путин, обращаясь к Никитину.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.