17:30 07.04.2026
Мурашко оценил ситуацию с лекарствами в Дагестане

Мурашко: в Дагестан продолжают поступать лекарства, несмотря на паводки

Последствия подтопления в Дагестане
МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Медицинские препараты продолжают поступать в Дагестан, несмотря на паводки в регионе, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
"Сделали контроль по гуманитарной помощи, поскольку об этом говорилось, поступают и лекарственные препараты для того, чтобы исключить какие-то поступления препаратов с нарушением температурной цепочки хранения или, не дай бог, просроченных каких-то. Все это контролируется сегодня медицинскими работниками, безопасность обеспечена", - сказал Мурашко на совещании с президентом РФ по ликвидации последствий паводков в Дагестане.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей.
Здоровье - ОбществоРеспублика ДагестанРоссияМихаил МурашкоНаводнение в ДагестанеОбщество
 
 
