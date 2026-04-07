Путин потребовал оказать поддержку пострадавшим от паводков в Дагестане

МОСКВА, 7 апр - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин потребовал оказать всю необходимую поддержку пострадавшим от паводков в Дагестане.
Глава российского государства во вторник в режиме видеоконференции проводит совещание по ликвидации последствий паводков в Дагестане.
"Подчеркну: федеральные, региональные и местные власти должны оказывать пострадавшим всю необходимую поддержку. Людям нужно помочь, поддержать их, постоянно информировать людей о текущей ситуации", - сказал Путин в ходе совещания.