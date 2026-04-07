В Дагестане от наводнений пострадали более 6200 человек - РИА Новости, 07.04.2026
11:19 07.04.2026 (обновлено: 12:37 07.04.2026)
© РИА Новости / Мухтар Гаджидадаев | Ликвидация последствий подтоплений в районе Учхоз в Махачкале
МАХАЧКАЛА, 7 апр - РИА Новости. Более 6200 человек пострадали от наводнений в Дагестане, примерно столько же домов и частных участков, сообщил глава региона Сергей Меликов.
"У нас всего пострадало от наводнения и стихии больше 6200 человек, примерно такое же количество домовладений, частных участков и хозяйственных объектов", - сказал Меликов в эфире телеканала НТВ.
По его словам, в регионе развернуто 55 пунктов временного размещения, в которых находятся свыше 700 человек.
Обильные осадки в Дагестане 28-29 марта и 5 апреля вызвали массовые подтопления, перебои в работе систем водоснабжения и электроснабжения. В горных районах произошли камнепады и сходы селевых масс, повреждены дороги и мосты. В ряде городов и районов из подтопленных домов эвакуировали людей. В одном только Дербентском районе, где воскресенье в произошел прорыв дамбы Геджухского водохранилища, вывезли более 4 тысяч человек.
