Жительница Дагестана рассказала о наводнении после прорыва дамбы

МАМЕДКАЛА (Дагестан), 7 апр - РИА Новости. Частные дома трех братьев, находящиеся в одном дворе в поселке Мамедкала в Дербентском районе Дагестана, пострадали от наводнения после прорыва дамбы на водохранилище, одно строение полностью снесено, рассказала РИА Новости супруга одного из братьев Тамари Халилова.

"Здесь три дома, три брата жили с семьями. Вода хлынула, и резко затопило наш поселок. В наших домах все испортилось. Один дом рухнул – стоял большой дом, ничего от него не осталось", - рассказала женщина.

Рухнувший дом принял на себя основной удар потоков воды, которые пришли из-под железнодорожного моста. Здесь были две спальни, большой зал, веранда и кухня, а теперь остался лишь фундамент.

Другой дом, в котором Тамари Халилова жила с мужем и сыном, построили всего три года назад. Как рассказала женщина, они с мужем в молодости уехали из Дагестана по комсомольским путевкам, жили в Ноябрьске , а на пенсии решили вернуться на родину. Мебель, техника, посуда – все в доме было новым, рассказала женщина.

"Весь дом затопило у нас, разрушилось, ничего не осталось. Все что нажили - все развалилось, все поломалось. Когда дамбу прорвало, хлынула вода, за 15-20 минут все оказалось в воде, даже мосты железнодорожные поносило. Мы ничего не смогли сделать", - поделилась женщина.

Во дворе у семьи стояли три автомобиля – их также унесло потоком воды, по территории разбросаны обломки и колеса. Родственники держали более 15 кур – все они погибли, утонули и две кошки.