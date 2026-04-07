Жительница Дагестана рассказала о наводнении после прорыва дамбы - РИА Новости, 07.04.2026
10:54 07.04.2026 (обновлено: 12:03 07.04.2026)
© РИА Новости / Омар Шапиев | Подтопленные жилые дома в посёлке городского типа Мамедкала в Дербентском районе Дагестана
МАМЕДКАЛА (Дагестан), 7 апр - РИА Новости. Частные дома трех братьев, находящиеся в одном дворе в поселке Мамедкала в Дербентском районе Дагестана, пострадали от наводнения после прорыва дамбы на водохранилище, одно строение полностью снесено, рассказала РИА Новости супруга одного из братьев Тамари Халилова.
"Здесь три дома, три брата жили с семьями. Вода хлынула, и резко затопило наш поселок. В наших домах все испортилось. Один дом рухнул – стоял большой дом, ничего от него не осталось", - рассказала женщина.
Рухнувший дом принял на себя основной удар потоков воды, которые пришли из-под железнодорожного моста. Здесь были две спальни, большой зал, веранда и кухня, а теперь остался лишь фундамент.
Другой дом, в котором Тамари Халилова жила с мужем и сыном, построили всего три года назад. Как рассказала женщина, они с мужем в молодости уехали из Дагестана по комсомольским путевкам, жили в Ноябрьске, а на пенсии решили вернуться на родину. Мебель, техника, посуда – все в доме было новым, рассказала женщина.
"Весь дом затопило у нас, разрушилось, ничего не осталось. Все что нажили - все развалилось, все поломалось. Когда дамбу прорвало, хлынула вода, за 15-20 минут все оказалось в воде, даже мосты железнодорожные поносило. Мы ничего не смогли сделать", - поделилась женщина.
Во дворе у семьи стояли три автомобиля – их также унесло потоком воды, по территории разбросаны обломки и колеса. Родственники держали более 15 кур – все они погибли, утонули и две кошки.
В воскресенье в Дербентском районе из-за обильных осадков произошло перенаполнение Геджухского водохранилища, и образовался прорыв дамбы. Основной удар пришелся по поселку Мамедкала, где, по данным МЧС, оказались подтоплены около 260 домов. Частично эвакуированы люди не только из Мамедкалы, но и сел Юный Пахарь, Геджук и Кала – всего более 4 тысяч человек.
